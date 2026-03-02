El dólar cotiza a 17.35 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 2 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.20% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.38 pesos y un mínimo de 17.21 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.9984%, mientras que en el último año su variación ha sido de -15.25%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas caídas, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general parece ser positiva, con un predominio de aumentos en comparación con las disminuciones. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.22%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días consecutivos ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia positiva del Dólar indica un clima de confianza en el mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".