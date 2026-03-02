Este lunes, 2 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1708 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -1,09%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 1.81%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía global. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían alterar su rumbo en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 7.45%, es mayor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.