Con dólar y tasas por las nubes, las ventas de electrodomésticos ya caen más de 25%

El año había empezado bien para el sector de electrodomésticos, con ventas en alza hasta mayo y con una categoría estrella, los televisores, que sirvieron para mantener activa la demanda.

La incertidumbre generada por la corrida del dólar en mayo y la suba de tasas, que encareció la financiación, sumado a los aumentos de precios en algunos productos, en un contexto de salarios reales en retraidos, complicaron al sector, que en junio comenzó a registrar bajas en las ventas, a excepción de los TV, por el Mundial, y de las estufas, por el frío.

La nueva fuerte suba del dólar ayer, que se acercó a los $ 31 para cerrar en $ 30,5, y el alza de 5 puntos de la tasa, a 45%, complican aún más al sector, que ya en agosto registra una caída en las ventas de más de 25% en unidades y considera que, en lo que resta del año, la baja será aún mayor, según coincidieron en el mercado. Así, salvo que suceda un "milagro", el año cerrará por debajo de 2017, a pesar del Mundial, que tradicionalmente tracciona al sector.

En el primer semestre, la venta de electrodomésticos creció 9,8% interanual, impulsada sobre todo por televisores (+61,5%), línea blanca (heladeras, cocinas, lavarropas, +4,2%) y computadoras (PC y notebooks, +9,5%), según datos de la consultora GfK. Pero en junio hubo caídas interanuales en casi todas las categorías, a excepción de TV (+114,7% en el mes) y artefactos de climatización (estufas a gas, eléctricas y aires, +27,3), según GfK.

"Hasta abril venía bien el sector; en mayo se notó una desaceleración del crecimiento, que fue compensado en parte por el Hot Sale, y junio ya cayó, salvo televisores, por el Mundial", comentó Eduardo Echevarría, gerente de Producto de GfK. "Afectan dos factores fundamentales. Primero, hay una caída del salario real, porque el nominal se ajusta muy por debajo de la inflación; se incrementó terriblemente del costo de financiación, más que el tipo de cambio, algo clave en bienes durables. Financiar un electrodoméstico de alto precio, como una heladera, puede costar más de 60% anual en retailers, por la tasa. Así, a la inflación por devaluación y la alta tasa se suma el segundo factor: la incertidumbre del consumidor. La gente, si tiene un peso, lo cambia por dólares y lo atesora; deja de endeudarse y de financiar compras por temor a una futura crisis", explicó Echevarría.

"En primer semestre no fue malo, pero en junio comenzó la caída. Si bien se vendieron muchos TV, el desempeño de la Selección en el Mundial no ayudó. El empate inicial con Islandia, previo al Día del Padre, hizo que se vendiera mucho menos a lo esperado y quedó mucho stock en las cadenas. El frío comenzó tarde, por eso no se vendió mucho calefacción. La categoría creció en junio pero porque se había vendido muy poco antes y ya no compensa a lo no vendido previamente", comentó Dan Attie, director Comercial de Ribeiro.

Pero lo peor parece estar por venir. O ya está sucediendo ahora. La alta tasa de referencia encareció con creces la financiación, una de las claves del sector para impulsar la demanda en los últimos años, ya que más del 70% de los electrodomésticos se vende en cuotas. "La tasa impacta mucho en el sector. Todos financiamos al consumo, que se encareció mucho; y por otro lado, operativamente solíamos manejar stock a 90 días, algo muy difícil de sostener con estas tasas. El retail hoy busca desinflar su inventario; no se repone productos, para trabajar con menos stock, porque es muy costoso", explicó Attie.

El panorama para lo que resta del año, en virtud de lo sucedido ayer con el dólar, la tasa y demás variables económicas, es desalentador. "En julio, sin Mundial, cayó el mercado, y en agosto, ahora, aún más. Hablando con proveedores y canales competidores, se espera una caída de 20% en facturación en el mercado en el segundo semestre, que sería de 35% a 40% en unidades. Ya en agosto se ve una caída de 15% en facturación, que en unidades es del orden del 25%", destacó Attie. En el sector aseguran que las fábricas ya bajaron el ritmo de producción y algunas funcionan en un sólo turno.

Precios

Los fabricantes intentan trasladar de a poco a sus productos el aumento de costos por la devaluación, para no afectar en mayor medida al consumo, ya golpeado. A los productos nacionales, como las heladeras o lavarropas, la suba del dólar los impacta en un 70%, porque la mayoría de los insumos son importados, según Echevarría. Otros, como notebooks o consolas, aumentaron a la par del dólar, porque son importados. "En diciembre, una consola en oferta salía $ 10.000. Ahora está en $ 18.000. Por eso creemos que para el Día del Niño el ticket será bajo", dijo Attie. Sin embargo, no se sabe hasta cuándo, en este escenario volátil, las empresas podrán demorar el traslado a los precios el alza de costos por devaluación.