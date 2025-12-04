En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2965 (El Cazador) y las letras son: U F K Y.

 1°2965 11°7783 
 8417  12°6766
 3°7475  13°8401 
 9399  14°5655 
 3797  15°1376 
 6°1150  16°6514
 3433  17°6814 
 1888  18°7972 
 8289  19°1021 
 10°2806  20°6839 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8004 - La cama.

 1°8004 11°8629 
 7083   12°7250
 3°8562  13°3926 
 9469  14°3105 
 0603  15°1787 
 6°9660  16°2405
 7873  17°1656 
 2907  18°1671 
 8629  19°4857 
 10°6889  20°4197 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se desea en la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que se está en una etapa de autodescubrimiento, donde se deben enfrentar miedos y desafíos para avanzar en el camino personal.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Si la cama aparece desordenada o sucia, puede indicar preocupaciones o conflictos internos que necesitan ser abordados para lograr un equilibrio en la vida del soñador.