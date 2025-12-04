Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2965 (El Cazador) y las letras son: U F K Y.

1° 2965 11° 7783 2° 8417 12° 6766 3° 7475 13° 8401 4° 9399 14° 5655 5° 3797 15° 1376 6° 1150 16° 6514 7° 3433 17° 6814 8° 1888 18° 7972 9° 8289 19° 1021 10° 2806 20° 6839

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8004 - La cama.

1° 8004 11° 8629 2° 7083 12° 7250 3° 8562 13° 3926 4° 9469 14° 3105 5° 0603 15° 1787 6° 9660 16° 2405 7° 7873 17° 1656 8° 2907 18° 1671 9° 8629 19° 4857 10° 6889 20° 4197

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se desea en la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que se está en una etapa de autodescubrimiento, donde se deben enfrentar miedos y desafíos para avanzar en el camino personal.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Si la cama aparece desordenada o sucia, puede indicar preocupaciones o conflictos internos que necesitan ser abordados para lograr un equilibrio en la vida del soñador.