En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2965 (El Cazador) y las letras son: U F K Y.
|1°
|2965
|11°
|7783
|2°
|8417
|12°
|6766
|3°
|7475
|13°
|8401
|4°
|9399
|14°
|5655
|5°
|3797
|15°
|1376
|6°
|1150
|16°
|6514
|7°
|3433
|17°
|6814
|8°
|1888
|18°
|7972
|9°
|8289
|19°
|1021
|10°
|2806
|20°
|6839
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8004 - La cama.
|1°
|8004
|11°
|8629
|2°
|7083
|12°
|7250
|3°
|8562
|13°
|3926
|4°
|9469
|14°
|3105
|5°
|0603
|15°
|1787
|6°
|9660
|16°
|2405
|7°
|7873
|17°
|1656
|8°
|2907
|18°
|1671
|9°
|8629
|19°
|4857
|10°
|6889
|20°
|4197
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se desea en la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.
Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que se está en una etapa de autodescubrimiento, donde se deben enfrentar miedos y desafíos para avanzar en el camino personal.
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos.
Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Si la cama aparece desordenada o sucia, puede indicar preocupaciones o conflictos internos que necesitan ser abordados para lograr un equilibrio en la vida del soñador.