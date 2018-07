"Ajustamos márgenes pero mantenemos nuestras pizzerías llenas"

Hace dos semanas, el cerco de obra que cubrió el icónico bar Rond Point de Barrio Parque causó un gran revuelo. Los tradicionales clientes muchos empresarios y políticos que se reunían allí se preguntaron que pasó y sobre todo qué sucederá con el local. Hubo muchas versiones sobre el futuro pero hasta ahora ninguna que proviniera directamente de los responsables del proyecto, la firma Desarrolladora Gastronómica. El director comercial de ese grupo es Franciso Bazán, quien en diálogo con El Cronista no solo comentó sobre el plan elaborado para Rond Point sino también sobre los que tienen para el resto del año en otros locales tradicionales que compraron como Perica y La Rey, que ingresarán en la red de sus marcas más destacadas como la cadena de pizzería Kentucky, la emblemática Güerrín de la calle Corrientes y los locales Dandy en sus tres versiones.

¿Rond Point desaparece?

No. Lo cierto es que estamos en plenas remodelaciones para modernizarlo y se generaron muchas versiones. El local va a reabrir hacia fin de año, calculamos en octubre o noviembre, con actualizaciones y Audi tendría un espacio mayor.

Por la historia y el peso que tiene ¿Se mantendrá el nombre?

Probablemente cambie, incluso podría ser un Dandy, que es una de nuestras marcas fuertes y aplicaría a la oferta gastronómica que se ofrecerá.

Además de Güerrin compra ron La Rey, que está también en la ruta de las pizzerías tradicionales de la calle Corrientes ¿Cuál es el plan ahí?

La Rey se transforma en la nave insignia de nuestra marca Kentucky. Acabamos de colgar el cartel con el nuevo nombre y ya funciona como parte de la cadena. Allí mantuvimos a los maestros pizzeros y el horno a leña pero modernizamos todo el local e incluimos un sector de cafetería y ensaladas. Todo bajo nuestra marca fuerte que es Kentucky, que a fin de año sumará un total de 42 locales propios.

Junto al Plaza Oeste Shopping hay un local de la marca muy grande ¿allí se implementará el nuevo modelo de "drive thru"?

Si. Adaptaremos ese "drive trhu" al nombre Kentucky pero será exactamente ese el modelo, de retiro del pedido con el auto propio. Allí compramos lo que fue una estación de servicio muy grande y ahora se convertirá en la primera pizzería con este sistema del país. Inaugura a fin de año.

¿Y con Perica que sucederá?

Allí el proyecto es diferente. El local no es propio y estamos en pleno desarrollo del negocio. Probablemente ese local funcione bajo el paraguas de la marca Dandy.

Hace una año se decía que desembarcarían con la marca Sbarro pero nunca se abrió un local. ¿Hay planes o existe el temor a lo que fue Pizza Hut"?

Abriremos un Sbarro el año próximo en Argentina. Se construirá un gran local que pensamos tener como modelo para luego abrir franquicias. Es cierto que no es la tradicional pizza que se come en el país, es del tipo americana pero la adaptaremos al paladar local. Este es un punto muy importante en el sector porque muchas pizzerías no lo tomaron en cuenta y fracasaron.

¿Podrían abrirse más locales de Güerrin?

No. Güerrin es la más tradicional e icónica pizzería del país y siempre será un solo local con las mismas características. Modificarla sería quitarle su espíritu.

¿El nuevo diseño de Corrientes peatonal, los beneficia?

Allí los impactados para nosotros son La Rey y Güerrin. El perjudicado sería Güerrin porque quedará del lado de circulación de vehículos, no del peatonal que siempre beneficia a este tipo de locales. Igualmente, no prevemos un daño porque Güerrin es muy fuerte de por sí.

¿Y las obras del Paseo del Bajo afectaron la llegada de clientes al Dandy deli de Puerto Madero?

No nos perjudicaron porque nuestros clientes son gente que vive cerca y les da fiaca salir con el auto, o quienes trabajan en la zona, que se mueven a pie. Allí el consumo promedio es bajo, apenas supera los $200 así que hay mucha demanda. Lo que si observamos es que hay cierto público que se intimida por la propuesta porque tiene una estética refinada y excelentes productos, aunque los precios son inferiores a otros locales de fast food.

¿Es un buen momento para inversiones gastronómicas?

Las pizzerías tiene un comportamiento casi inverso al del mercado en general. Las personas deben comer y en la actual coyuntura buscan opciones baratas y que satisfagan. En épocas de crisis, donde hay gente que ve afectado el bolsillo, encuentra ahí la opción perfecta.

¿Ajustaron los precios al ritmo de la inflación?

Ajustamos las promociones a la realidad que se vive pero la gran devaluación que se vivió desde principio de año no se puede trasladar a los precios porque además no impacta directamente y por completo en los costos. Nosotros apostamos a salir más fortalecidos del momento difícil, con inversión. Como el segmento al que más apuntamos está sintiendo las dificultades preferimos tomar ese camino. Achicamos márgenes pero hacemos que nuestros locales se llenen y crezca la marca.

¿La revolución digital también llegó al mundo de la pizza?

El consumo digital está creciendo exponencialmente. Todos tienen un smartphone hoy. Nosotros comenzamos a ofrecer delivery tercierizado, a través de la app Glovo. La facturación se duplica mes a mes por ese canal.