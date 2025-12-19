Como todos los fines de año, entre panes dulces y brindis con champán, los inversores están atentos a que el cierre del ejercicio fiscal no los encuentre desprevenidos en materia de instrumentos en cartera que obligan a tributar impuestos que afectan la rentabilidad. Por eso, al filo de los plazos del mercado, analistas explican qué elegir en estas últimas ruedas, entre ON, acciones, ADR, cauciones, FCI, dólares o criptos para que el impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales no te encuentren indiferentes. Impuesto a las Ganancias grava ventas, dividendos o intereses según el activo, y Bienes Personales, castiga la mera tenencia de algunos al 31 de diciembre de cada año. No todos los instrumentos financieros combinan igual esos costos. Y tampoco rentabilidad. Los técnicos de Aldazábal elaboraron un cuadro con el impacto de cada impuesto en los instrumentos financieros más utilizados por el mercado. Del lado más eficiente aparecen los títulos públicos y las ON locales, exentos tanto en Ganancias como en Bienes Personales. En el extremo opuesto, bonos y ON del exterior, fondos del exterior y monedas digitales quedan gravados en ambos tributos, lo que erosiona fuerte el resultado neto. “Con inflación bajando, la clave ya no es solo proteger capital, sino cuánto queda después de impuestos”, advierte Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, al analizar carteras para el cierre del año. En la misma línea, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, señaló que “la exención en Bienes Personales empieza a pesar tanto como el retorno esperado, especialmente para patrimonios medios y altos”. Ejercicio indicativo de ranking fiscal de instrumentos *Rentabilidad esperada cualitativa, no garantizada. La ecuación favorece a activos exentos en ambos impuestos o, al menos, con una sola capa de imposición. Títulos públicos, ON locales y FCI de deuda pública aparecen como la base más eficiente. Acciones locales y ADR pueden complementar, aceptando algo de Ganancias pero evitando Bienes Personales.