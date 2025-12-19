Como todos los fines de año, entre panes dulces y brindis con champán, los inversores están atentos a que el cierre del ejercicio fiscal no los encuentre desprevenidos en materia de instrumentos en cartera que obligan a tributar impuestos que afectan la rentabilidad.

Por eso, al filo de los plazos del mercado, analistas explican qué elegir en estas últimas ruedas, entre ON, acciones, ADR, cauciones, FCI, dólares o criptos para que el impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales no te encuentren indiferentes.

Impuesto a las Ganancias grava ventas, dividendos o intereses según el activo, y Bienes Personales, castiga la mera tenencia de algunos al 31 de diciembre de cada año. No todos los instrumentos financieros combinan igual esos costos. Y tampoco rentabilidad.

Los técnicos de Aldazábal elaboraron un cuadro con el impacto de cada impuesto en los instrumentos financieros más utilizados por el mercado.

El gráfico de Aldazábal muestra qué impuestos impactan en cada instrumento financiero

Del lado más eficiente aparecen los títulos públicos y las ON locales, exentos tanto en Ganancias como en Bienes Personales.

En el extremo opuesto, bonos y ON del exterior, fondos del exterior y monedas digitales quedan gravados en ambos tributos, lo que erosiona fuerte el resultado neto.

Instrumento por instrumento

Títulos públicos (pesos y dólares) : exentos en Ganancias y Bienes Personales. Son el estándar de eficiencia fiscal.

ON locales : mismo tratamiento que los títulos públicos.

Bonos y ON extranjeros : gravados en Ganancias y en Bienes Personales. Doble carga.

ADR : dividendos al 7% y ventas al 15% en Ganancias; exentos en Bienes Personales.

Acciones locales con oferta pública : dividendos al 7%; venta exenta en Ganancias y exentas en Bienes Personales.

CEDEARs : dividendos gravados de forma progresiva (5% a 35%); venta exenta en Ganancias, pero gravados en Bienes Personales.

Opciones y futuros : ventas gravadas en Ganancias (escala progresiva) y tenencia alcanzada por Bienes Personales.

Caución bursátil : intereses gravados en Ganancias y tenencia gravada en Bienes Personales.

Paragé bursátil / CPD : exento en Ganancias, pero gravado en Bienes Personales.

FCI abiertos de acciones locales : exentos en Ganancias si más del 75% está en activos exentos; dividendos al 7%. Gravados en Bienes Personales.

FCI abiertos de títulos públicos : exentos en Ganancias y en Bienes Personales si cumplen el umbral del 75%.

Fondos del exterior y monedas digitales: gravados en ambos impuestos.

Qué mira el mercado

“Con inflación bajando, la clave ya no es solo proteger capital, sino cuánto queda después de impuestos”, advierte Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, al analizar carteras para el cierre del año.

En la misma línea, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, señaló que “la exención en Bienes Personales empieza a pesar tanto como el retorno esperado, especialmente para patrimonios medios y altos”.

Ejercicio indicativo de ranking fiscal de instrumentos

Instrumento Rentabilidad esperada* Ganancias Bienes Personales Evaluación neta Títulos públicos Media Exento Exento Muy alta ON locales Media Exento Exento Muy alta FCI títulos públicos Media Exento Exento Muy alta Acciones locales Media/Alta Dividendos 7% Exento Alta ADR Media Div. 7% / Venta 15% Exento Media/Alta CEDEAR Media/Alta Div. prog. / Venta exenta Gravado Media Paragé / CPD Baja/Media Exento Gravado Media/Baja Caución bursátil Baja Gravado Gravado Baja Opciones/Futuros Variable Gravado Gravado Baja Bonos/ON extranjeros Media Gravado Gravado Baja Fondos del exterior Media Gravado Gravado Baja Monedas digitales Alta volatilidad Gravado Gravado Muy baja

*Rentabilidad esperada cualitativa, no garantizada.

Tips inversores de los expertos

La ecuación favorece a activos exentos en ambos impuestos o, al menos, con una sola capa de imposición. Títulos públicos, ON locales y FCI de deuda pública aparecen como la base más eficiente.

Acciones locales y ADR pueden complementar, aceptando algo de Ganancias pero evitando Bienes Personales.