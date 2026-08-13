Colocar una media de nylon en la escoba antes de barrer por qué se recomienda hacerlo y para qué sirve.

Cubrir las cerdas de la escoba con una media de nylon antes de barrer ayuda a que el polvo y las pelusas se adhieran mejor a las fibras, en lugar de dispersarse por el aire o esparcirse hacia otros rincones de la casa.

Aunque muchas personas repiten este truco casero sin saber exactamente por qué funciona, el resultado es una limpieza más eficiente y con menos esfuerzo.

La media de nylon funciona por la estática. Imagen generada con Gemini IA

El fenómeno detrás del truco: la electricidad estática

La explicación tiene que ver con un principio físico simple: la electricidad estática. Los materiales sintéticos, como el nylon , tienden a cargarse eléctricamente con facilidad cuando se frotan contra otras superficies, como el piso o las propias cerdas de la escoba.

Esa fricción genera una diferencia de potencial eléctrico en la superficie del nylon, lo que provoca que el material atraiga pequeñas partículas livianas, como el polvo , las pelusas y otros residuos finos que suelen ser difíciles de recoger con una escoba común.

Este mismo principio es el que se observa, por ejemplo, cuando un globo frotado contra el cabello logra atraer papelitos pequeños: la carga estática acumulada en la superficie genera una fuerza de atracción sobre partículas livianas cercanas. Al aplicar esa lógica a la limpieza del hogar, la media de nylon actúa como una especie de imán temporal para el polvo, evitando que las partículas más finas se levanten y vuelvan a caer en otro lugar.

Cómo aplicar el truco correctamente

Para poner en práctica este método, alcanza con estirar una media de nylon limpia y seca sobre las cerdas de la escoba, cubriéndolas por completo y asegurando que quede bien ajustada para que no se mueva durante el barrido. Es importante que tanto la media como el piso estén secos, ya que la humedad reduce la capacidad de los materiales sintéticos para generar carga estática.

Este truco resulta especialmente útil en superficies como pisos de madera, cerámicos o porcelanatos, donde el polvo fino y las pelusas tienden a acumularse con facilidad. Al finalizar el barrido, se recomienda retirar la media y sacudirla lejos de la casa, o directamente descartarla si ya cumplió su función, para eliminar por completo las partículas adheridas.