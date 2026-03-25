Es más común de lo que se piensa el hecho de haber comido algo y sentir que “sabe a refrigerador”. Se trata de un olor característico que impregna los alimentos, pero existe un truco viral que promete acabar con él usando solo un rollo de papel higiénico. El hack fue publicado originalmente por el portal TodoGostoso y se ha popularizado por su sencillez y bajo costo. La clave está en las propiedades del papel higiénico como material. Según el fabricante Clim Profesional, este producto es altamente absorbente y tiene la capacidad de retener la humedad del ambiente. Esa característica, que normalmente se asocia con su uso cotidiano, resulta ser exactamente lo que se necesita para combatir los problemas de olor dentro de la nevera. Dentro del refrigerador, la humedad proviene principalmente de los alimentos y de la condensación interna. Ese ambiente húmedo favorece el crecimiento rápido de bacterias, lo que acelera la descomposición de los alimentos y genera los malos olores. Al colocar un rollo de papel higiénico limpio en el interior, este absorbe el exceso de humedad y reduce la proliferación de los microorganismos responsables del olor. Además de controlar la humedad, el papel higiénico también retiene algunas partículas odoríferas presentes en el aire. El resultado es una mejora significativa en la frescura del ambiente interior de la nevera, lo que se traduce directamente en alimentos con mejor sabor y aroma. El procedimiento es muy simple. Solo hay que elegir un rollo de papel higiénico seco y limpio, sin necesidad de comprar uno especial ya que cualquiera funciona. Lo ideal es colocarlo en la parte superior del refrigerador para maximizar su efectividad, ya que desde ahí puede actuar sobre todo el espacio interior. Es importante sustituir el rollo cada tres o cuatro semanas, o antes si se nota que ha absorbido demasiada humedad y empieza a perder eficacia. Esto debe complementarse con una limpieza regular del refrigerador para evitar la acumulación de suciedad y bacterias, ya que no se trata de magia sino de un apoyo adicional.