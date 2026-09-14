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Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón se convirtió en una alternativa casera muy utilizada para aromatizar ambientes de forma natural. Esta combinación reúne ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina y que permiten generar un aroma fresco y duradero.

En un contexto donde muchas personas buscan evitar productos industriales, este tipo de preparaciones gana protagonismo por su practicidad. Además de perfumar, también se le atribuyen efectos complementarios dentro del hogar.

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El aromatizante casero con aceite, limón y canela que se usa cada vez más

La mezcla de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite actúa como base para retener el aroma, mientras que el limón aporta frescura y la canela un toque cálido.

La mezcla de aceite de oliva, cáscara de limón y canela es beneficiosa para aromatizar el hogar.
La mezcla de aceite de oliva, cáscara de limón y canela es beneficiosa para aromatizar el hogar.Archivo.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicarse en superficies como muebles o telas. Su uso es frecuente en espacios como livings, cocinas o dormitorios.

Para qué sirve esta mezcla natural en el hogar

Entre los usos más habituales de esta combinación se destacan:

  • Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.
  • Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados.
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina.
  • Generar un ambiente más cálido y agradable.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, ya que el aroma puede ajustarse variando la cantidad de ingredientes.

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Cómo preparar este aromatizante paso a paso

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos y el proceso es sencillo:

  • Colocar aceite en un frasco de vidrio
  • Agregar cáscaras de limón previamente limpias
  • Incorporar ramas de canela o canela en trozos
  • Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez listo, el preparado puede utilizarse directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que se le quiera dar dentro del hogar.