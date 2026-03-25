Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 25 de marzo en nuestro país y en el mundo. 1942: Nace en Memphis (Tennessee, EE.UU.), Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul". Introducirá el "Gospel" de las iglesias negras en el mundo del espectáculo. (Hace 84 años) 1881: Nace en en Nagyszentmiklós, la Gran Hungría (en la actualidad Sinnicolau, Rumania), el compositor Béla Bartók, que será una de las figuras más originales y completas de la música del siglo XX, autor entre otras, de la ópera "El castillo de Barbazul". (Hace 145 años) 1808: En la provincia de Badajoz (España), nace José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda y Delgado, conocido escritor del Romanticismo, que será considerado el más destacado poeta romántico español a causa de su estilo "byroniano". De su pluma saldrán gran cantidad de poemas cortos a los que llamará "Canciones", inspirados en personajes marginados de la sociedad, entre los que cabrá destacar "Canción del pirata" o el poema "Desesperación", obra pesimista de un tono gris catastrófico, característico de la obra del poeta. (Hace 218 años) 1538: En Bamberg, Alemania, nace Christopher Clavius. Se convertirá en un gran matemático alemán, astrónomo y jesuita que será el principal artífice del calendario gregoriano moderno. En los últimos años de su vida llegará a ser el astrónomo más respetado de Europa y sus libros de texto se utilizarán para la educación astronómica durante más de cincuenta años en el viejo continente, llegando incluso a tierras más remotas al ser utilizado por los misioneros. En la Luna, un cráter llevará su nombre. (Hace 488 años) 2012: Fallece en Lisboa (Portugal) el escritor italiano Antonio Tabucchi, autor entre otras obras de "Sostiene Pereira". (Hace 14 años) 1975: En Riyah, Arabia Saudita, el príncipe Faisal asesina de un disparo a su tío, el rey Faisal, por motivos que aún hoy en día son desconocidos. Durante su reinado el rey Faisal, hijo del rey Ibn Saud, intentó modernizar su país. Su hijo, el príncipe heredero Khalid, le sucede en el trono. (Hace 51 años) 1918: Muere en París, el compositor francés Claude Debussy, cuyas innovaciones musicales allanaron el camino de los cambios radicales que verá la música del siglo XX. Una de sus obras más populares, tal vez sea "Preludio a la siesta de un fauno". (Hace 108 años) 1801: En Weissenfels (Alemania), fallece a los 28 años, el poeta lírico alemán, prosista y filósofo místico del romanticismo temprano, Novalis, seudónimo de Friedrich Leopold von Hardenberg. Algunas obras, de su escasa producción, son las inmortales "Himnos a la noche", "Cantos espirituales" y "Analectas". (Hace 225 años) 1458: En su palacio de Guadalajara (actual España), muere Íñigo López de Mendoza, más conocido literariamente como el Marqués de Santillana, figura ilustre en la sociedad y la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla. Se le recordará principalmente por sus serranillas, decires y canciones, donde se pueden observar toda la sencillez y el encanto de estos poemas de arte menor que tratan del encuentro entre un caballero y una campesina. (Hace 568 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Aretha Franklin en 1942, ya que su influencia como "la reina del soul" transformó el panorama musical al introducir el "Gospel" de las iglesias negras en el mundo del espectáculo, marcando un hito en la cultura y la música contemporánea.