Los riñones son órganos vitales que cumplen una función esencial para el equilibrio del organismo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), su principal tarea es eliminar desechos, exceso de líquidos y toxinas de la sangre a través de la orina. Pero no es la única función de estos dos pequeños órganos vitales con forma de fríjol, pues además de filtrar la sangre, los riñones mantienen el equilibrio adecuado de agua, sales y minerales como sodio, calcio, fósforo y potasio. Este balance es indispensable para que nervios, músculos y otros tejidos del cuerpo funcionen correctamente. También producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, formar glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes. Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas, pequeñas unidades de filtración que limpian la sangre constantemente. En el marco del Día Mundial del Riñón, conmemorado el 12 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha destacado la importancia de la prevención y la detección temprana de enfermedades renales. Descuidar la alimentación, consumir demasiada sal o no hidratarse adecuadamente puede afectar el funcionamiento renal. Cuando los riñones no filtran correctamente la sangre, se acumulan toxinas y líquidos en el organismo, lo que puede provocar hipertensión, fatiga, inflamación y otros problemas de salud. Una dieta inadecuada puede favorecer la formación de cálculos renales, infecciones urinarias y, en casos más graves, enfermedad renal crónica. Por ello, especialistas señalan que mantener hábitos saludables y una alimentación equilibrada es clave para proteger estos órganos. Diversos alimentos de consumo cotidiano pueden favorecer el funcionamiento renal gracias a sus propiedades antioxidantes, diuréticas o a su capacidad para ayudar a prevenir la formación de cálculos. El Century Medical and Dental Center destaca algunos productos naturales que pueden incorporarse a la dieta como apoyo para la salud renal. Sandía: actúa como diurético suave y favorece la hidratación, ayudando al riñón a eliminar líquidos y residuos. Alubias de riñón: aportan fibra, vitaminas del grupo B y minerales que contribuyen a eliminar toxinas y apoyar la función del tracto urinario. Dátiles: ricos en fibra y magnesio, pueden ayudar a disminuir el riesgo de formación de cálculos renales. Albahaca: posee propiedades diuréticas y puede contribuir a reducir el ácido úrico en la sangre. Granada: su contenido de potasio ayuda a regular la acidez de la orina y puede reducir la cristalización de minerales. Zumo de limón: eleva los niveles de citrato en la orina, lo que puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales. Vinagre de sidra de manzana: contiene ácido cítrico y antioxidantes que podrían apoyar la eliminación de toxinas y la salud renal. Diente de león: consumido en infusión, se considera un tónico natural que puede favorecer la función renal y digestiva. Además de incorporar alimentos saludables, existen hábitos cotidianos que ayudan a proteger la función renal y reducir el riesgo de enfermedad. Adoptar estas medidas puede ayudar a preservar la salud de los riñones a largo plazo. Ante síntomas o factores de riesgo, el especialista indicado para evaluar y tratar enfermedades renales es el nefrólogo, médico dedicado al diagnóstico y cuidado del sistema renal.