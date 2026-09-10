BBVA, Citibanamex, Banorte y Azteca abrirán todos los sábados y domingos en sucursales estratégicas del país

La banca en México amplió su atención al público más allá del horario tradicional de lunes a viernes. Varias instituciones financieras habilitaron sucursales estratégicas para atender trámites durante el fin de semana, una modalidad que crece cada vez más entre los usuarios.

BBVA, Citibanamex, Banorte y Banco Azteca son algunos de los bancos que ofrecen atención presencial en sábado en sucursales seleccionadas , principalmente en zonas de alta demanda como la Ciudad de México.

Qué bancos abren y en qué horarios

BBVA habilita sucursales seleccionadas los sábados, con horarios que en general van de 9:00 a 14:00 horas. Citibanamex hace lo mismo en oficinas puntuales, con atención que suele extenderse hasta el mediodía o las primeras horas de la tarde, según la sucursal.

Banorte, por su parte, concentra su servicio sabatino en horario matutino, aproximadamente de 9:00 a 14:00 horas. En los tres casos, la apertura de domingo no forma parte de su esquema habitual de atención.

Banco Azteca es el único banco de México que abre todos los días

Sin embargo, no todos operan de la misma manera los domingos.

Banco Azteca es el único que abre los siete días de la semana, incluidos sábados y domingos, con un horario extendido que suele ir de las 9:00 a las 21:00 horas . Los demás bancos concentran su atención de fin de semana únicamente en el sábado.

Qué dice la CNBV al respecto

Según las Disposiciones del Calendario Bancario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la regla general establece que las sucursales no prestan servicio los sábados y domingos, salvo que cada institución decida abrir de forma voluntaria.

Los día inhábiles bancarios, los usuarios pueden operar a través de cajeros automáticos y banca digital las 24 horas.

El artículo 3 de esas disposiciones permite que un banco abra sucursales en fin de semana sin necesidad de autorización de la CNBV, siempre que presente un aviso indicando en qué plazas tendrá instalaciones abiertas y qué tipo de operaciones realizará allí.

La CNBV también define cada año un calendario oficial de días inhábiles bancarios, fechas en las que todas las sucursales permanecen cerradas, incluidas las que ofrecen atención de fin de semana. En esos días, los usuarios pueden seguir operando a través de cajeros automáticos y banca digital, disponibles las 24 horas.