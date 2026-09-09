El Congreso Mundial de Minería inició con un llamado a impulsar la innovación.

México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan conjunto para garantizar el suministro de minerales críticos considerados esenciales para distintas industrias. El acuerdo busca crear cadenas de suministro más resistentes y reducir vulnerabilidades ante posibles interrupciones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la cooperación se realizará respetando la soberanía de México y la legislación de ambos países. “Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, señaló.

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El Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos establece mecanismos de cooperación comercial, regulatoria, tecnológica y de inversión, además de contemplar la identificación de proyectos de minería, procesamiento y manufactura de interés para ambos países.

¿Por qué estos minerales son estratégicos para México?

El acuerdo considera a los minerales críticos como activos estratégicos para las economías industriales modernas. Por ello, México y Estados Unidos buscan fortalecer las cadenas de suministro mediante distintas medidas.

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Entre los mecanismos contemplados en el plan se encuentran:

Analizar precios mínimos ajustados en frontera para determinados minerales críticos.

Identificar proyectos de minería, procesamiento y manufactura de interés mutuo.

Coordinar información sobre posibles yacimientos mediante los servicios geológicos de ambos países.

Impulsar investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con minerales críticos.

Establecer respuestas coordinadas ante posibles interrupciones de las cadenas de suministro.

Evaluar inversiones y brindar apoyo a proyectos considerados estratégicos.

Analizar el acopio coordinado de reservas de minerales.

El documento señala que el objetivo es alcanzar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de estos recursos y asegurar la “resiliencia mutua de las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Grafito

Plata, fluorita, barita y molibdeno: los minerales donde México destaca

México cuenta con una posición relevante en la producción de distintos minerales. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el país se encuentra entre los principales productores mundiales de 16 minerales.

Entre los cuatro recursos destacados para esta nota se encuentran:

Plata: México ocupa el primer lugar mundial en producción.

Fluorita: México se encuentra entre los 10 principales productores mundiales .

Barita: también figura entre los minerales en los que México está dentro de los 10 principales productores .

Molibdeno: México igualmente aparece entre los 10 principales productores mundiales.

Estos recursos adquieren una importancia adicional dentro de una estrategia que busca asegurar el acceso a insumos necesarios para distintas actividades industriales y fortalecer las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos.

Presidencia de la República

Los que plantea y establece el Plan de Acción México-Estados Unidos

El Plan de Acción fue desarrollado por la Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

El documento establece que ambos países implementarán las acciones previstas durante un periodo inicial de 60 días, con énfasis en determinar mecanismos que permitan fortalecer el comercio de minerales críticos.

Entre los principales datos del acuerdo destacan:

2 países: México y Estados Unidos participan en el plan.

60 días: periodo establecido inicialmente para implementar el Plan de Acción.

16 minerales: México figura entre los 10 principales productores mundiales de esta cantidad de minerales.

1er lugar: México ocupa esta posición mundial en producción de plata.

4%: participación del sector minero-metalúrgico en el Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Economía.

Ilustración de la cadena de suministro de la Energía Nuclear. Fuente: Getty Images Getty Images

El objetivo central, de acuerdo con el Gobierno mexicano, es asegurar el acceso a insumos esenciales para la industria. Ebrard también remarcó que el trabajo conjunto tendrá como límite el respeto a la legislación mexicana: “Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”.

De esta manera, la plata, la fluorita, la barita y el molibdeno forman parte de la posición minera de México que cobra relevancia dentro de la estrategia bilateral para construir cadenas de suministro de minerales críticos más resistentes.