Oficial y confirmado | El Tren Maya reanudó el servicio y ahora operan en Cancún-Playa del Carmen: será únicamente comercial

Luego de varios meses de trabajos de infraestructura y mantenimiento en el Tren Maya, la conexión ferroviaria entre Cancún y Playa del Carmen retomó sus operaciones comerciales. La reactivación de este tramo representa una nueva alternativa de movilidad para miles de trabajadores, habitantes de la región y turistas que recorren diariamente uno de los principales corredores turísticos de México.

Con nuevos horarios, tarifas diferenciadas y un sistema de transporte intermodal, el servicio busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer una opción más rápida, segura y eficiente frente al transporte por carretera.

Oficial y confirmado | El Tren Maya reanudó el servicio y ahora operan en Cancún-Playa del Carmen: será únicamente comercial

¿Cuándo volvió a operar el Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen?

El servicio comercial de este tramo se reanudó a mediados de agosto, según la información difundida por el sitio oficial del Tren Maya.

La reapertura fue respaldada durante un acto protocolario encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto con autoridades de la Secretaría de Turismo estatal.

Desde el 15 de agosto, la ruta opera durante la semana y conecta las estaciones de Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos y Playa del Carmen, con un tiempo estimado de recorrido de aproximadamente 49 minutos.

Horarios y salidas del Tren Maya Cancún-Playa del Carmen

En la actualidad, el servicio ferroviario contempla cuatro salidas diarias, distribuidas entre la mañana y el mediodía, según la información disponible en el portal oficial de boletaje del Tren Maya.

Los horarios publicados son:

06:45 horas , con llegada estimada a las 07:34.

10:30 horas , con llegada estimada a las 11:19.

07:47 horas , con llegada estimada a las 08:40.

12:00 horas, con llegada estimada a las 12:53.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Maya?

De acuerdo con el portal oficial de venta de boletos, la Clase Turista cuenta con cuatro tarifas, determinadas según el perfil del pasajero:

Especial: 74 pesos. Aplica para estudiantes, adultos mayores con credencial INAPAM, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Local: 99 pesos. Disponible para residentes de Quintana Roo que acrediten su domicilio en el estado.

Nacional: 148 pesos. Destinada a pasajeros y turistas de nacionalidad mexicana.

Internacional: 197 pesos. Corresponde a visitantes extranjeros.

Los boletos pueden comprarse a través del sitio web del Tren Maya o directamente en las taquillas de las estaciones de Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Los puntos de venta aceptan efectivo y tarjetas bancarias.