Cada vez más personas buscan opciones naturales para perfumar el hogar sin recurrir a productos químicos. Entre las tendencias que más fuerza ganaron en los últimos tiempos, hervir cáscara de naranja y mandarina con canela se destaca como una solución sencilla, económica y eficaz. Lo mejor es que los materiales necesarios para preparar esta mezcla suelen estar cerca de nosotros, disponibles en cualquier cocina. La naranja y la mandarina contienen altas concentraciones de aceites esenciales en sus cáscaras, especialmente limoneno, un compuesto reconocido por su fragancia fresca y cítrica. Cuando se hierve, el calor del agua libera los aceites esenciales en forma de vapor, que se dispersa por los espacios del hogar. La canela, por su parte, aporta matiz cálido y especiado por el cinamaldehído, su principal componente aromático activo. Juntos, estos ingredientes no sólo perfuman, sino que también neutralizan los olores fuertes. Si te preguntas cómo preparar perfume casero, no te preocupes. Aquí está la respuesta. Sólo necesitas reunir tres ingredientes: 1 litro de agua, cáscaras de 2 naranjas, cascarás de 2 mandarinas, y 2 ramas de canela. Estos se colocan todos juntos en una olla y se llevan a hervir en fuego lento, sin tapar, durante unos 15 o 20 minutos. Es importante mantener las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor perfumado circule libremente por toda la casa. Una vez que la mezcla se enfría, el líquido resultante puede colarse y guardarse en un pulverizador para usarlo como spray sobre cortinas, alfombras y tapizados