A poco más de dos horas de la CDMX, en el corazón de Tlaltizapán, nombrado hace poco como parte de los Pueblos Mágicos de México, existe un rincón donde el tiempo parece moverse más lento y el agua fluye con una calma hipnótica. Se trata de Las Estacas, un paraíso de agua dulce cristalina que muchos describen como una “playa” escondida, rodeada de vegetación y silencio. Aquí, el murmullo constante del río reemplaza al ruido de la ciudad. La transparencia del agua permite ver el fondo con claridad casi irreal, mientras peces y plantas acuáticas acompañan a quienes se animan a nadar o simplemente dejarse llevar por la corriente. No es mar, pero la sensación de libertad y descanso es igual o incluso más profunda. Este sitio no solo destaca por su belleza, sino por su origen casi mágico. “A simple vista parece imposible: una corriente de agua azul y cristalina que brota con fuerza desde el suelo y mantiene su caudal todo el año”, describe el propio parque en su sitio oficial, donde se explica que el río nace de un complejo sistema subterráneo que da vida a todo el ecosistema. El secreto de este lugar está bajo la superficie. Durante años, el agua de lluvia se filtra a través de la roca caliza hasta encontrar una salida natural. Ese recorrido invisible es el que da origen al río. “Ese es el origen del río de Las Estacas”, detalla el sitio oficial del parque, que lo define como un punto clave para el equilibrio hídrico del estado. Gracias a este fenómeno, el flujo se mantiene constante durante todo el año, creando un entorno único. La presencia permanente de agua genera un microclima más fresco y húmedo que el de los alrededores, lo que permite la convivencia de múltiples especies. “La presencia constante del agua crea un microclima más fresco y húmedo”, señala la descripción oficial. El encanto de Morelos no termina en sus paisajes. En los últimos años, iniciativas como el programa Rutas Mágicas de Color han revitalizado la imagen de sus comunidades, incluido Tlaltizapán, fortaleciendo su atractivo para visitantes. De acuerdo con el Gobierno estatal, este proyecto busca mucho más que embellecer fachadas. “Este programa no sólo recupera fachadas, recupera el espíritu colectivo”, afirmó el secretario de Turismo, destacando que el turismo también se construye desde la identidad y la participación social. La intervención incluye murales, colores vibrantes y espacios renovados que invitan a recorrer el pueblo antes o después de sumergirse en el río. “Estoy convencida de que este tipo de acciones ayuda a fortalecer la atracción turística”, expresó la alcaldesa Nancy Gómez, al resaltar el impacto económico y cultural para la comunidad. Así, entre agua cristalina, naturaleza viva y calles llenas de color, este rincón de Morelos se consolida como un destino donde descansar no es solo una opción, sino una experiencia completa que conecta con lo esencial.