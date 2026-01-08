El modelo K4 es el tercero más vendido de Kia en México.

La armadora surcoreana Kia cumplió una década en el país en 2025 y lo celebró al lograr su mejor año en ventas dentro de México, al colocar 111,172 autos nuevos ligeros en el país, lo que le permitió consolidarse como la quinta marca más vendida de México, por encima de Mazda.

El modelo K4 es el tercero más vendido de la mara en México.

El resultado de este año representó un crecimiento anual de 6.5% y le valió ser una de las seis marcas en el país que venden más de 100 mil unidades cada año.

Además, la automotriz también logró su mejor diciembre en México, pues vendió 10,393 unidades.

Con las 111,000 unidades vendidas, Horacio Chávez, managing director de Kia México subraya el hito para la marca.

“Hemos superando el objetivo que nos trazamos a inicios del año”, dice Chávez. “Este resultado refleja la confianza de nuestros clientes, la fortaleza de nuestro portafolio de productos, el compromiso de nuestra red de distribuidores, y nos confirma que vamos en la dirección correcta”.

¿Qué impulsó el resultado de Kia en 2025?

La automotriz surcoreana detalló que el resultado positivo fue impulsado principalmente por los modelos fabricados en la planta de Kia, ubicada en Pesquería, Nuevo León, inaugurada en 2016, un año después de su llegada al mercado mexicano.

Ahí, la empresa fabrica su modelo más vendido, el K3 Sedán. Hasta noviembre del año pasado, la empresa colocó 42,195 unidades de este modelo, de acuerdo con datos del Inegi, por lo que el K3 Sedán representa aproximadamente cuatro de cada 10 autos que vende la empresa en el país.

El K3 tuvo un crecimiento en ventas de 9.6% durante 2025, en comparación con el resultado de 2024.

El otro modelo que fabrica Kia en México es el K4, y es el tercero más vendido de su portafolio en el país.

Otro segmento que destacó dentro de las ventas de Kia fue el incremento de la colocación de su modelo híbrido enchufable de la SUV Sportage.

La empresa refirió que al cierre del año pasado las ventas del modelo que pertenece al segmento de autos verdes representó 26% de la colocación total de unidades nuevas del modelo.