La frase fue dirigida a León Ávalos y Vez, quien sería el primer rector del Tec, y quedó registrada en los manuscritos de José P. Saldaña.

El fundador del Tecnológico de Monterrey, Eugenio Garza Sada, defendió desde los primeros años del proyecto una idea clara: la educación debía ser una herramienta para transformar a México. En 1943, mientras impulsaba la creación de la institución, sostuvo que se necesitaban “hombres resueltos que crean que la educación lo puede todo”.

La frase fue dirigida a León Ávalos y Vez, quien sería el primer rector del Tec, y quedó registrada en los manuscritos de José P. Saldaña, según el Tecnológico de Monterrey. Refleja una de las ideas que estuvieron detrás del nacimiento de la institución.

La frase de Eugenio Garza Sada sobre la educación

La declaración fue pronunciada en 1943, durante las conversaciones que acompañaron la creación del nuevo instituto educativo en Monterrey.

Garza Sada respondía a una objeción sobre el costo que tendría levantar en México un instituto inspirado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Frente a esa preocupación, sostuvo que para realizarlo no hacían falta “carteras dispuestas”, como le planteaba su interlocutor, sino personas convencidas de que la educación podía transformar las oportunidades de los jóvenes.

La propuesta estaba vinculada con su propia experiencia en el MIT, donde había estudiado ingeniería. Su objetivo era impulsar una institución que combinara una formación profesional relacionada con la industria con una educación más amplia.

La idea no era solamente formar técnicos. El proyecto también contemplaba carreras profesionales y materias relacionadas con las humanidades, la ética, la literatura, el arte y la filosofía.

Cómo nació el Tecnológico de Monterrey

El 6 de septiembre de 1943 comenzaron las actividades académicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en una casona ubicada en la calle Abasolo.

El proyecto había comenzado a tomar forma meses antes. En julio de 1943, un grupo de empresarios, gerentes y directores industriales encabezado por Garza Sada formó la Asociación Civil Enseñanza e Investigación Superior, que impulsó la creación de la institución.

Los primeros años del proyecto quedaron marcados por diferentes hitos:

Julio de 1943: se forma la Asociación Civil Enseñanza e Investigación Superior.

6 de septiembre de 1943: comienzan las clases en una casona de la calle Abasolo.

Primer ciclo: el Tec cuenta con 350 alumnos y 14 profesores de planta .

Dos años después de la fundación: comienza la construcción de las primeras aulas al sur de Monterrey.

1947: las actividades se trasladan a lo que hoy es el Campus Monterrey.

Entre sus características iniciales estuvieron el sistema de periodos semestrales y la dedicación de los profesores de planta a la preparación y enseñanza de clases.

La influencia del MIT en el Tec de Monterrey

La experiencia de Garza Sada como estudiante del MIT tuvo una influencia importante en la concepción del nuevo instituto.

El fundador estudió Ingeniería Civil en esa universidad y tomó como referencia aspectos como la preparación de los profesores, la infraestructura y la relación entre la educación y las necesidades de la industria.

Esa visión quedó reflejada en el proyecto del Tec, que desde sus primeros años buscó formar profesionales capaces de responder a problemas reales y necesidades concretas del desarrollo industrial de México.