Muchas personas se inscriben en el gimnasio con el objetivo principal de reducir la grasa abdominal. Sin embargo, el costo de estos establecimientos no está cerca de todos. Por eso, existen varias alternativas efectivas que se pueden realizar cómodamente desde casa y que ayudan a conseguir un abdomen más tonificado. Los expertos coinciden en que la clave no está solo en correr o caminar, sino en incorporar movimientos que eleven el ritmo cardíaco y obliguen a quemar más energía. Además, estas rutinas suelen combinar ejercicios específicos para el abdomen con movimientos funcionales, lo que permite fortalecer el core mientras que se trabaja el resto del cuerpo. Cuando se practican de forma constante, estos ejercicios ayudan a reducir la grasa localizada y a eliminar los molestos rollitos. Uno de los ejercicios más recomendado por los expertos para perder grasa abdominal es el burpee, debido a que es un movimiento de alta intensidad que involucra todo el cuerpo. Al combinar sentadilla, flexión t salto, se queman muchas calorías en poco tiempo. De hecho, ciertos estudios indican que pueden equipararse a una hora de cardio convencional. Para hacer este ejercicio de manera correcta y ver resultados, deberás seguir los siguientes pasos. Los especialistas suelen recomendar 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, descansando alrededor de un minuto entre cada serie. Más allá del que se mencionó, existen otros ejercicios que ayudan a quemar grasa abdominal en casa y fortalecer los músculos. Entre los más recomendados están: la bicicleta en el aire, el escalador cruzado, la plancha isométrica, los abdominales inversos y los abdominales tradicionales. Estos ejercicios trabajan principalmente el core (zona media del cuerpo), combinando fuerza y resistencia, lo que favorece no solo el fortalecimiento muscular, sino también el aumento del gasto calórico. Incorporarlos en una rutina regular, junto con una alimentación equilibrada y actividad cardiovascular, puede contribuir de manera efectiva a la reducción de la grasa abdominal.