Las tablas extensibles son una solución a las cocinas con poco espacio en la encimera.

Existe una alternativa para las tablas de cortar tradicionales que tienen por objetivo aprovechar mejor el espacio disponible en la cocina: se trata de las tablas extensibles que se colocan sobre el fregadero. Estos accesorios permiten preparar alimentos sin ocupar toda la encimera y pueden resultar útiles en espacios donde cada superficie de trabajo cuenta.

A diferencia de los modelos convencionales, estas tablas cuentan con bordes de apoyo o brazos extensibles que permiten ajustarlas a determinadas medidas del fregadero. Así, la zona que normalmente se utiliza para lavar los platos también puede servir como espacio para cortar y preparar ingredientes.

La tabla extensible sobre el fregadero es una alternativa para aprovechar mejor el espacio de la cocina. Pexels

¿Cómo funcionan las tablas extensibles para fregadero?

Las tablas se colocan sobre la tarja y se apoyan en sus bordes. Algunos modelos permiten regular su ancho para adaptarse a distintas medidas, siempre dentro del rango establecido por el fabricante. Por eso, antes de elegir una, es importante comprobar que sea compatible con el fregadero de la cocina.

La revista especializada en hogar y estilo de vida Martha Stewart explica que los fregaderos de estación de trabajo permiten incorporar accesorios para realizar distintas tareas directamente sobre ellos. De esta manera, se puede aprovechar mejor la superficie disponible y concentrar varias actividades en una misma zona.

Además, existen modelos que incorporan un colador extraíble. Esta característica permite lavar y escurrir ciertos alimentos en el mismo lugar donde se preparan, sin necesidad de trasladarlos a otro recipiente.

¿Qué ventajas tienen frente a las tablas tradicionales?

Las tablas extensibles ofrecen distintas posibilidades para organizar el trabajo en la cocina. Entre sus principales utilidades se encuentran:

Aprovechar el espacio: permiten preparar ingredientes sobre el fregadero sin ocupar toda la encimera.

Facilitar la preparación: algunos modelos permiten lavar, escurrir y cortar alimentos en una misma zona.

Simplificar la limpieza: los restos de vegetales pueden retirarse hacia el fregadero.

No son un sustituto a las tablas convencionales, sino una alternativa con mayores comodidades para la cocina. Su estabilidad depende de la compatibilidad con el fregadero, mientras que el material, las dimensiones y las indicaciones de limpieza deben revisarse antes de comprar una.

Por eso, estas tablas pueden ser funcionales para quienes buscan ganar superficie de trabajo y organizar mejor una cocina pequeña, siempre que el accesorio se adapte a las medidas de la tarja.