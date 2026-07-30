Anita, una anciana de 90 años, ha conseguido una ‘happy hour’ diaria en su residencia: “Celebramos esta etapa dorada”.

A simple vista, la historia parece hablar únicamente de una copa de vino compartida entre amigos. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano se encuentra una iniciativa que terminó impulsando un cambio legal y abrió un debate sobre la calidad de vida de las personas mayores que viven en residencias.

La protagonista es Anita LeBrun, una mujer de 90 años que reside en un centro para adultos mayores en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Su historia volvió a ganar notoriedad en julio de 2026, aunque el proceso para modificar la normativa comenzó varios años antes, cuando decidió cuestionar una restricción que consideraba injusta.

Lo que empezó como una inquietud personal terminó involucrando a legisladores estatales y al propio gobernador. El resultado fue una modificación normativa que permitió recuperar una tradición muy valorada por muchos residentes: reunirse al final de la tarde para compartir una bebida y conversar con familiares y amigos.

Anita LeBrun y la happy hour que cambió una ley en Minnesota

La iniciativa de Anita LeBrun surgió cuando descubrió que la residencia donde vive no podía ofrecer vino o champán durante reuniones comunitarias porque el establecimiento no contaba con una licencia comercial para vender alcohol. Para ella, esa limitación no tenía sentido, ya que impedía mantener una costumbre social que había formado parte de su vida durante décadas.

Lejos de resignarse, Anita compareció ante la Cámara de Representantes y el Senado de Minnesota cuando tenía 82 años para defender su propuesta. Durante su intervención explicó que compartir una copa permitía a los residentes recordar experiencias de vida, hablar de sus familias, homenajear a quienes ya no estaban y disfrutar de la compañía de otras personas.

Su mensaje tuvo impacto entre los legisladores. Finalmente, Minnesota aprobó una disposición conocida popularmente como la “Grandparents’ Happy Hour Law”, que autoriza a las residencias y centros de vida asistida a servir bebidas alcohólicas durante actividades especiales sin necesidad de obtener una licencia comercial tradicional, siempre que informen previamente a las autoridades estatales.

La historia de Anita LeBrun puso el foco en la independencia de los adultos mayores

Más allá del cambio legal, la historia de Anita LeBrun abrió una conversación sobre la importancia de preservar la autonomía de los adultos mayores. Para muchas personas, mantener ciertas rutinas sociales representa una forma de conservar vínculos, fortalecer la convivencia y seguir tomando decisiones sobre su propia vida.

Durante la firma simbólica de la normativa, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló que envejecer no debería implicar renunciar a las tradiciones y libertades de las que una persona disfrutó durante toda su vida. La medida fue incorporada dentro de la legislación estatal sobre bebidas alcohólicas aprobada ese año.

En la residencia donde vive Anita, la nueva normativa permitió organizar nuevamente encuentros sociales con residentes e invitados. La historia demuestra que una iniciativa individual puede generar cambios concretos cuando pone sobre la mesa un tema de interés colectivo y evidencia cómo pequeñas acciones pueden tener un impacto mucho más amplio que el esperado.