Cinco jóvenes colombianos que accedieron a la beca Transformando Realidades, impulsada por BBVA y Bancamía, fueron recibidos en julio por la reina Letizia de España en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, durante un encuentro en el que compartieron sus historias de vida, sus proyectos académicos y sus expectativas para el futuro.

Los estudiantes, provenientes de familias de escasos recursos y, en varios casos, los primeros de su núcleo familiar en acceder a la educación superior, participaron en una audiencia junto a otros 11 becarios de Perú y República Dominicana, acompañados por el presidente global de BBVA, Carlos Torres Vila, y el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier M. Flores.

Los cinco colombianos que representaron al país ante la reina Letizia

Los jóvenes colombianos llegaron desde distintos departamentos del país: Arauca, Huila, Nariño, Bolívar y Bogotá. Cada uno compartió con la reina el recorrido que los llevó hasta la universidad gracias al programa de becas.

Entre ellos estuvo David Pineda, de 16 años, estudiante de Ingeniería Mecánica, quien explicó que la ayuda representa un reconocimiento al esfuerzo de su madre, propietaria de una tienda de barrio en el sur de Bogotá, que además cuida de una hija con discapacidad múltiple.

También participaron Alejandro Cisneros, de Arauca, estudiante de Derecho; Karen Muñoz, de Nariño, que inició Enfermería; Magaly Cerón, del Huila, futura ingeniera industrial, y Zaray Cardona, de Bolívar, estudiante de Licenciatura en Español e Inglés. Todos provienen de familias dedicadas a pequeños emprendimientos rurales o comerciales.

La reina Letizia recibió en Madrid a jóvenes becarios de Colombia, Perú y República Dominicana. BBVA

La reina destacó el papel de la educación para transformar vidas

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando la reina Letizia recorrió una exposición virtual dedicada al colombiano Mario Naicipa, antiguo beneficiario de las becas fallecido el año pasado.

El metaverso, desarrollado para preservar su legado artístico, reúne fotografías, dibujos, poemas y testimonios sobre su vida. La presentación estuvo a cargo de su madre, Luz Nelly Díaz, quien además entregó a la reina el tríptico Las Puertas de la Vida como muestra de agradecimiento por el respaldo brindado al programa.

Tras conocer la exposición, la reina afirmó: “La educación es lo que acaba transformando la vida de las personas. Mario era un artista. Este es su legado, su trabajo y su ejemplo. Ojalá muchas personas accedan a esta exposición online y vean lo que fue Mario, lo que hizo y la fuerza de su madre”.

Un programa que ya ha beneficiado a más de 180 estudiantes

Durante el encuentro, el presidente mundial de BBVA, Carlos Torres Vila, aseguró que las historias de los becarios reflejan la importancia de ampliar las oportunidades educativas para romper los ciclos de pobreza y favorecer la movilidad social.

Por su parte, el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier M. Flores, recordó que desde el inicio del programa, en 2020, 181 jóvenes han accedido a estudios universitarios gracias a estas becas.

La iniciativa, que este año también incorporó estudiantes de República Dominicana y prevé extenderse próximamente a Panamá, complementa el apoyo educativo con programas dirigidos a los pequeños emprendedores de las familias beneficiarias mediante financiación, educación financiera y otros servicios que buscan fortalecer sus negocios y mejorar sus condiciones de vida.