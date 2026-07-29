La cebolla larga, también conocida como cebolla de verdeo o cebollín, es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina gracias a su sabor fresco y su capacidad para complementar sopas, salteados, ensaladas y salsas. Sin embargo, pocas personas aprovechan al máximo cada una de sus partes.

Aunque toda la planta es comestible, la parte blanca de la cebolla de verdeo y la verde no cumplen la misma función al cocinar. Cada una aporta un sabor y una textura diferente, por lo que utilizarlas correctamente puede mejorar el resultado final de cualquier preparación.

La parte blanca y verde de la cebolla de verdeo larga. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La parte blanca y la verde tienen usos distintos en la cocina

La parte blanca de la cebolla larga tiene un sabor más intenso y cercano al de la cebolla tradicional, aunque con un toque menos picante. Por ello, es la más recomendable para cocinar desde el inicio de la receta.

Puede saltearse en aceite para dar sabor a sopas, guisos, salteados, salsas y aderezos. Incluso puede utilizarse como guarnición si se busca un sabor más marcado.

En cambio, la parte verde de la cebolla larga ofrece un sabor mucho más suave, fresco y ligeramente picante. Lo ideal es consumirla cruda o incorporarla al final de la cocción, ya que necesita muy poco tiempo para ablandarse.

Es perfecta para decorar sopas, ensaladas, albóndigas, fideos, arroces y otros platillos, además de aportar un toque de color y aroma. Si no sabes dónde comienza cada parte, una forma sencilla de distinguirlas es observar que la zona blanca tiene capas, mientras que la verde es hueca.

La mejor cebolla para cocinar guisos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios de incluir cebolla larga en la alimentación

Además de aportar sabor a las comidas, la cebolla larga puede convertirse en un ingrediente habitual dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Toda la planta es comestible y puede aprovecharse casi por completo.

La parte blanca aporta un sabor intenso que permite reducir el uso de otros condimentos.

La parte verde ofrece un toque fresco y aromático ideal para terminar los platillos.

Es un ingrediente muy versátil para sopas, salteados, ensaladas, salsas y guarniciones.

Puede cocinarse completa, incluso a la parrilla, para obtener un sabor más dulce y ligeramente ahumado.

Para conservarla en mejores condiciones, conviene elegir cebollas largas con bulbos firmes y hojas de color verde brillante. Lo recomendable es almacenarlas con la raíz hacia abajo en un recipiente con un poco de agua cubriendo las raíces y una bolsa de plástico encima, ya que de esta manera pueden mantenerse frescas en el refrigerador durante aproximadamente cuatro días.