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Preparar una mezcla con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua se convirtió en una opción casera para quienes buscan incorporar ingredientes de uso cotidiano a las tareas de limpieza del hogar. Además de aprovechar un residuo orgánico, esta preparación puede formar parte de rutinas domésticas sencillas.
Gracias a las propiedades que suelen atribuirse al bicarbonato de sodio y al aprovechamiento de las cáscaras de banana, muchas personas utilizan esta combinación para limpiar distintas superficies, contribuir a reducir olores persistentes y facilitar la remoción de suciedad, al tiempo que promueven el reaprovechamiento de un elemento que normalmente termina en la basura.
Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué sirve
Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.
Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato y cáscaras de banana
Entre sus usos destacados, se encuentran
- Limpiar mesadas y superficies lavables
- Remover suciedad ligera
- Limpiar macetas
- Desodorizar tachos de basura y desagües
- Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos
Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio
Para elaborar esta mezcla se necesitarán
- Cáscaras de dos bananas
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Paso a paso para preparar la mezcla
- Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos
- Colocarlas en la licuadora y añadir el agua
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
- Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar
- Verter la preparación en un recipiente
Cómo se usa esta preparación
La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.
El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.