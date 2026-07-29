Licuar cáscara de banana con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Preparar una mezcla con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua se convirtió en una opción casera para quienes buscan incorporar ingredientes de uso cotidiano a las tareas de limpieza del hogar. Además de aprovechar un residuo orgánico, esta preparación puede formar parte de rutinas domésticas sencillas.

Gracias a las propiedades que suelen atribuirse al bicarbonato de sodio y al aprovechamiento de las cáscaras de banana, muchas personas utilizan esta combinación para limpiar distintas superficies, contribuir a reducir olores persistentes y facilitar la remoción de suciedad, al tiempo que promueven el reaprovechamiento de un elemento que normalmente termina en la basura.

Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué sirve

Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.

Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

Limpiar mesadas y superficies lavables

Remover suciedad ligera

Limpiar macetas

Desodorizar tachos de basura y desagües

Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos

Las cáscaras de banana pueden reutilizarse para crear una mezcla casera. Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio

Para elaborar esta mezcla se necesitarán

Cáscaras de dos bananas

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Paso a paso para preparar la mezcla

Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos

Colocarlas en la licuadora y añadir el agua

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea

Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar

Verter la preparación en un recipiente

Cómo se usa esta preparación

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.

El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.