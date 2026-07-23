El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este miércoles la ampliación del esquema de vacunación contra el meningococo para incluir a niños de 9 y 10 años y adolescentes de 13 a 15 años, en respuesta a un aumento inusual de casos en las últimas semanas.

Según informó el MSP, desde el lunes 27 de julio se habilitará la agenda de turnos en la página web del ministerio para que los nuevos grupos etarios puedan vacunarse gratuitamente.

Según lo especificado por la ministra de Salud, deberán agendarse ne la web del MSP son los niños y adolescentes de 12, 13, 14 y 15 años, y luego los de 9 y 10 años. Los niños de 2, 4, 12 y 15 meses, y los de 11 años deberán concurrir al vacunatorio sin necesidad de estar agendado.

La ampliación se decidió ante la detección de 22 casos de meningitis meningocócica con siete fallecimientos en lo que va del año. El último caso confirmado, informado el martes, corresponde a un hombre de 33 años internado en el Hospital de ASSE de Tacuarembó que evoluciona de forma estable, según las autoridades.

Las autoridades recordaron los síntomas característicos de la enfermedad —rigidez en la nuca, manchas en la piel, vómitos reiterados, molestia a la luz y malestar general— y recomendaron la consulta médica inmediata ante su aparición. La ministra Lustemberg enfatizó la importancia de la vacunación como medida preventiva.

En cuanto a la logística, se estima que en el transcurso de la próxima semana estarán disponibles nuevas dosis en los 484 vacunatorios públicos y privados del país. Además, se espera la llegada de 348.000 vacunas a fines de agosto.