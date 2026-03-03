Existen aplicaciones que recompensan económicamente cada paso que das, aunque el valor por paso es bajo se trata de un incentivo para ejercitarse cada día. El beneficio no siempre llega en dinero: algunas realizan transferencias bancarias, pero otras ofrecen tarjetas regalo de tiendas como Amazon, Decathlon, Nike o Airbnb. En la práctica, también conviene ver anuncios, hacer encuestas o jugar minijuegos dentro de la app para maximizar las ganancias. WeWard es una de las apps más intuitivas y fáciles de usar, aunque establecer una equivalencia exacta entre pasos y tokens es complejo, ya que el número de pasos necesarios varía según el nivel del usuario. Al acumular suficiente saldo, permite cobrar mediante transferencia bancaria o, de forma puntual, con un vale de Amazon. Un ejemplo real de sus beneficios son unos 92.77 USD en siete meses de uso. Macadam es la más lucrativa de las opciones analizadas, con un caso real de 121.76 USD en siete meses. Sin embargo, requiere un mínimo de 300,000 pasos para generar un dólar, con un máximo diario de 20,000 pasos y acumulación solo en múltiplos de 2,500. Para cobrar, ofrece transferencias bancarias o tarjetas regalo de Amazon, Decathlon, Nike y Airbnb. Winwalk es la menos lucrativa de las cuatro: en siete meses de uso se obtienen apenas 11.60 USD, y además solo está disponible para dispositivos Android. Su esquema de conversión exige 190,000 pasos para ganar un dolar, con un tope diario de 10,000 pasos. CashWalk permite ganar 3.19 USD en siete meses combinando caminata con actividades propuestas dentro de la app. Su principal desventaja es que las condiciones de cobro han cambiado drásticamente en poco tiempo: actualmente se necesitan 800,000 pasos para ganar un dólar en Android y un millón en iOS, con máximos diarios de 20,000 y 10,000 pasos respectivamente. Ganar 100 dólares caminando es posible, pero requiere paciencia. De las cuatro aplicaciones analizadas, Macadam es la más eficiente: a un ritmo real de $121 dólares en siete meses, alcanzar esa cifra toma aproximadamente 5.7 meses de uso constante. Le sigue WeWard, donde con unos $92 dólares ganados en el mismo período, se necesitan cerca de 7.5 meses para llegar a la meta. El panorama cambia drásticamente con las otras dos opciones. CashWalk generó apenas $23 dólares en siete meses, lo que significa que para acumular $100 dólares habría que usar la app durante aproximadamente 2.5 años. El caso más extremo es Winwalk, que con solo $11 dólares en siete meses exigiría cerca de 5 años de caminata diaria para alcanzar esa misma cifra.