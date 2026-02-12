Jugar con juguetes no es una actividad exclusiva de la infancia. Recientes estudios demuestran que esta práctica puede convertirse en una herramienta poderosa para estimular la memoria y las capacidades cognitivas en adultos mayores, incluso en quienes enfrentan procesos de demencia. Un estudio publicado por Frontiers in Psychology que involucró a 387 personas de entre 60 y 94 años encontró que quienes jugaban con juguetes de madera de forma regular o frecuente tenían un rendimiento cognitivo significativamente mayor. Los investigadores notaron beneficios aún más pronunciados en los “jóvenes mayores”, es decir, el grupo de 60 a 69 años, lo que sugiere que empezar a utilizar este tipo de artefactos en la vejez temprana resulta útil para reforzar la reserva cognitiva. El neurólogo Diego Apreza explica que se trata de herramientas que acompañan el proceso de quienes se enfrentan a la pérdida paulatina de su memoria. “Si bien el objetivo es que la persona pueda ejercitar su mente, a la vez disminuyen esa ansiedad”, señala el especialista. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que los casos de demencia aumenten de 55 millones en 2019 a 139 millones para 2050. Sin una cura a la vista, mantener la calidad de vida de quienes reciben un diagnóstico representa un desafío creciente, y las herramientas de estimulación sensorial emergen como una alternativa para facilitar el día a día. Una investigación con treinta personas con demencia temprana concluyó que los juegos diseñados para estimular al cerebro mejoraban la memoria. Aunque no se detectaron mejoras en la cognición global o la fluidez verbal, el almacenamiento y recuperación de información mejoró notablemente. “El juego se defiende como esencial en todas las etapas de la vida, incluso para las personas con demencia”, concluye el reporte. Los juguetes terapéuticos se dividen según su propósito: Entre los más recomendados están los rompecabezas con piezas grandes, colchas antiestrés, tapetes con textura e instrumentos musicales como panderos o maracas, ya que la música activa más de una zona del cerebro. Los juguetes antiestrés también resultan beneficiosos. Las investigaciones revelan que acciones simples y repetitivas distraen al cerebro dirigiendo parte de la energía al cuerpo, y algunos estudios han demostrado que los movimientos repetitivos pueden aumentar la dopamina.