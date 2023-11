Creó una empresa global desde la Argentina que ya vale u$s 225 M: ¿qué fue lo que vio antes que nadie?

El sector de las empresas fintech en la Argentina está experimentando un notable crecimiento, posicionando a varias de sus empresas a la vanguardia del liderazgo en la región. Este sector no solo promete la creación de puestos de trabajo cualificados, sino que también contribuye a optimizar la economía al acelerar las operaciones financieras y promover la integración de más personas al sistema financiero.

Una de las empresas que más colaboró con el crecimiento de este segmento pujante de la economía fue -y es- Veritran, una compañía de tecnología de origen argentino con presencia global, cuyo objetivo es colaborar, mediante soluciones digitales de negocio, con las instituciones financieras para llevar su digitalización al siguiente nivel.

La firma fue cofundada por Marcelo González en 2005; en aquel momento eran nueve personas y hoy ya emplean a unas 500, con presencia en más de 14 países, y procesa arriba de 50.000 millones de transacciones al año.

Para apuntalar ese crecimiento es que en 2021 recibieron financiación por parte del fondo Trivest Partners -basado en Miami, Estados Unidos- por una cifra no revelada, pero que llevó su valoración a u$s 225 millones. González, CEO de la empresa, dialogó con El Cronista sobre su historia personal, el interes por la tecnología, los dos hits que tuvieron durante la pandemia y el talento argentino.

Veritran, que es parte del desarrollo de sistemas digitales para el sector financiero, procesa arriba de 50.000 millones de transacciones al año. (Imagen: archivo)



Una pasión temprana

González es un ingeniero en Sistemas de Información (UTN), con un MBA en la UdeSA, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria financiera, tiene dos hijas y es hincha de River Plate. Su pasión por la tecnología financiera apareció allá por 1985, cuando colocan un cajero automático Banelco del Banco de Boston en el colegio donde él estudiaba, en el partido de San Martín del conurbano bonaerense.

" A mí me gustaban las computadoras y cuando lo vi dije 'Esto es un robot', realmente me impresionó, en una época en la que primero acercaba la tecnología a la población eran los bancos ", señala. Como la vida tiene esas vueltas, el entrevistado cuenta que más adelante -entre 1997 y 1999-, terminó trabajando en el Boston, donde fue parte del equipo que desarrolló el primer homebanking de la entidad.

" De ese proyecto también me salió el gen de poder hacer, y el impacto que tenía en la sociedad me motivaron muchísimo. Pasó la ola, no me quedé con una gran diferencia económica de eso, lo cual me motivó para pensar en aprovechar mejor la próxima ola ", relata. " Entre 2002 y 2003 empecé a ver que la próxima ola eran los celulares, ya en 2005 veíamos la primera aplicación móvil, y ahí pensamos la empresa siempre con un objetivo centrado en la internacionalización y el desarrollo de productos. "

Dos éxitos en pandemia

" Uno de cada dos argentinos tiene hoy en sus manos una aplicación móvil desarrollada por Veritran ", declara González, y resalta los casos de dos en las que participaron: las populares Cuenta DNI, del Banco Provincia, y BNA+, del Nación. En el caso del primero, " un ecosistema muy rico en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, con una capilaridad enorme en los comercios, y llegó a siete millones de usuarios" , dice.

" Y con BNA+, que arrancó un poquito después, ya con la pandemia avanzada, fue ganando mercado y ya tiene 10 millones de usuarios; y a partir de los préstamos personales que se dan a través de la aplicación han logrado pasar de cuarta a primera posición en préstamos personales en todo el país. Las billeteras no son solo un elemento transaccional, sino un elemento poderosísimo para poder ubicar otros elementos financieros en la población de una manera ágil, sencilla y con un sentido de oportunidad enorme ", analiza.

La firma creada por Marcelo González fue parte del equipo que diseñó las exitosas aplicaciones financieras Cuenta DNI y BNA+. (Imagen: archivo)

González cuenta, para cerrar, que parte del crecimiento meteórico de Veritran se dio durante la pandemia: entraron con unas 250 personas en la empresa y, para cuando remitió, ya eran más de 500. " Eso tuvo un impacto en la cultura de la empresa ", apunta, y agrega que la envergadura que tomó la companía ayuda a retener el talento, así como sus propósitos de largo plazo.

" Es importante que entiendan para qué hacemos lo que hacemos, no solo para tener una empresa rentable sino para justamente transformar la industria financiera a nivel global ", dice.

Para lograrlo, el entrevistado aboga por un retorno a la presencialidad, un "cuatro por tres" que les ayuda a lidiar con el desafío tanto de las distintas culturas como de los distintos husos horarios que implica tener presencia en tantas geografías.