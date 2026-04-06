A poco más de dos meses de que arranque en Mundial de Fútbol 2026, las ciudades que serán sedes del evento deportivo están comenzando a recibir a los nómadas digitales, viajeros que no sólo buscan turistear durante el torneo, sino que llegan desde antes para establecerse provisionalmente, ya que el trabajo remoto se los permite. Los nómadas digitales están jugando un papel estratégico. No solo llegan antes que el grueso de los aficionados, sino que permanecen más tiempo, consumen de forma local y demandan infraestructura adaptada a modelos híbridos de trabajo. Deloitte proyecta un impacto de u$s 3.6 mil millones de dólares en las comunidades locales de las ciudades sede durante el torneo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, el país inició el 2026 con cifras históricas en turismo internacional. Tan solo en enero, se registró la llegada de 8.84 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 10% frente al mismo periodo del año anterior y el nivel más alto para un primer mes desde que se tiene registro. Este año las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey reportan un incremento de más del 300% en reservaciones en comparación con el año anterior, estima AirDNA, una plataforma de análisis de datos de rentas vacacionales en su informe Mexico City World Cup 2026 Guide to Airbnb Hosting. Cifras del propio Airbnb indican que los viajeros de Latinoamérica están registrando las estancias más largas (en promedio de 16 noches), seguidos por los europeos (14 noches), lo cual es el indicador clave del comportamiento de los nómadas digitales. Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica los más interesados en viajar a México son los canadienses, de acuerdo con Airbnb, quienes también serán anfitriones de 13 partidos de la Copa del mundo. Airbnb busca aprovechar la oportunidad que representa la llegada de nómadas digitales a sedes mundialistas. Por ello, a finales de febrero anunció un incentivo de hasta MXN $12,869 para nuevos anfitriones de alojamientos enteros que reciban huéspedes antes del 31 de julio de 2026. No sólo los hoteles y las plataformas de hospedaje se beneficiarán de estos nómadas digitales, también las empresas de espacios de trabajo compartido (coworking) como WeWork o Público. “Estamos viendo cómo México se consolida como un punto de conexión para talento global que no solo visita, sino que se instala temporalmente y forma parte activa de las ciudades. Este tipo de usuario está redefiniendo la manera en que se habitan y se consumen los espacios”, explicó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica, en un comunicado. De acuerdo con el estudio Retos y perspectivas del trabajo de WeWork y PageGroup, el 61% de los profesionales afirma que le gustaría adoptar este estilo de vida, mientras que el 7% ya lo practica o 5% lo ha experimentado previamente. Según el informe Member Year in Review de WeWork, existe un grupo creciente de profesionales que trabajan desde más de 30 ubicaciones distintas en un solo año, e incluso algunos desde más de 50, reforzando un estilo de vida basado en la movilidad y la flexibilidad . La combinación de conectividad, oferta cultural, costo competitivo y ecosistemas urbanos en crecimiento ha posicionado a México como un destino clave para este perfil de viajero. De hecho, la Ciudad de México ya se ubica entre los tres mercados más importantes de WeWork a nivel global, junto con Nueva York y Londres, lo que confirma su relevancia como hub de negocios y talento internacional. “México será anfitrión de una nueva generación de talento global que redefine las fronteras entre trabajo, turismo y estilo de vida”, agregó Claudio Hidalgo.