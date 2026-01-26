La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa una estrategia de conectividad digital mediante la distribución gratuita de tarjetas SIM con servicios de internet móvil. Esta iniciativa busca reducir la brecha digital entre la población mexicana que enfrenta limitaciones de acceso a la red.

Según datos oficiales de la CFE y el Gobierno federal, la distribución se llevará a cabo a través de convocatorias regionales, puntos de atención temporal y eventos organizados junto con las delegaciones del Bienestar en diferentes entidades del territorio nacional.

CFE sorprende a México: regalará chips con internet gratis

Los ciudadanos interesados deberán consultar los canales digitales oficiales de la CFE para conocer las fechas y ubicaciones donde se realizarán las entregas en su región, ya que el cronograma se publicará conforme avance el programa en cada estado.

Documentación necesaria para acceder al chip gratis de la CFE

Para ser elegible, los solicitantes deben formar parte del padrón de algún programa de asistencia social federal. Además, necesitan presentar:

CURP

una identificación oficial actualizada

documento que acredite su residencia actual.

Otro requisito indispensable es contar con un dispositivo móvil liberado de cualquier compañía. En el caso de personas menores de edad, los tutores deberán proporcionar el acta de nacimiento junto con la CURP del menor.

Cabe destacar que la CFE advierte que los documentos solicitados pueden modificarse dependiendo del estado, el formato de la jornada o las características particulares de cada convocatoria local.

Qué servicios incluye en el paquete de conectividad

Los chips gratuitos otorgan 5 GB mensuales de datos para navegación web, uso de redes sociales y descarga de aplicaciones. Este volumen permite a los beneficiarios mantenerse comunicados y acceder a información digital de manera regular.