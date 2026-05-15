Las estafas virtuales en Uruguay aumentan en número y sofisticación, señalan especialistas, que apuntan a la pandemia de COVID-19 como punto de inflexión por la aceleración del comercio electrónico y el uso masivo de dispositivos. Los ciberdelincuentes aprovechan además la impunidad que da operar desde cualquier lugar del país o desde el extranjero. Actúa de inmediato: contacta a tu banco para bloquear cuentas y tarjetas, y denuncia el hecho en la seccional policial más cercana. También podés comunicarte con la Unidad de Cibercrimen al 2030 4625. Mantener rápidos pasos de respuesta aumenta las posibilidades de mitigar daños y facilita la investigación.