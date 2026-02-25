México captó u$s 40,871 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, un crecimiento anual de 10.8% y el nivel más alto registrado, pese a que los flujos hacia economías en desarrollo disminuyeron 2% a nivel global, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía. La dependencia federal informó que este resultado consolidó una tendencia de crecimiento por quinto año consecutivo, en un entorno internacional adverso, lo que posicionó al país como un destino relevante para el capital productivo global. “México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025”, señaló el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard. El dinamismo de la inversión estuvo impulsado principalmente por la llegada de nuevos capitales. Las nuevas inversiones crecieron 132.9% anual, al pasar de u$s 3,168 millones en 2024 a u$s 7,378 millones en 2025, representando el 18% del total. De acuerdo con la Secretaría de Economía, este incremento reflejó la capacidad del país para atraer proyectos productivos que fortalecen la actividad industrial. “Las nuevas inversiones reflejan la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional”, indicó la dependencia. En contraste, la reinversión de utilidades se mantuvo como el principal componente, con u$s 27,650 millones, equivalente al 67.7% del total, aunque registró una ligera caída anual de 3.7%, atribuida a una mayor distribución de dividendos. Por su parte, las cuentas entre compañías sumaron u$s 5,844 millones, un aumento de 17% anual, asociado a reorganizaciones financieras dentro de corporativos internacionales. Estados Unidos continuó como el principal socio inversionista de México, con u$s 15,877 millones, equivalentes al 38.8% del total, seguido por España, con 4,431 millones, y Canadá, con 3,323 millones. En conjunto, los cinco principales países de origen concentraron 69.1% de la inversión extranjera directa, mientras que América del Norte representó 46.9% del total, reflejando la integración regional. A nivel subnacional, la Ciudad de México se mantuvo como el principal destino de la inversión extranjera, con u$s 22,381 millones, equivalentes al 54.8% del total, y un crecimiento anual de 55.1%. Nuevo León ocupó el segundo lugar, con u$s 3,628 millones , seguido por el Estado de México, con 3,279 millones. En conjunto, las cinco principales entidades federativas concentraron 80.2% de la inversión total. Durante el cuarto trimestre de 2025 se registró un flujo negativo de u$s 5,026 millones principalmente por el pago de dividendos y operaciones financieras entre empresas y sus matrices en el exterior. No obstante, Economía aclaró que este comportamiento no implicó cancelación de inversiones. “Este comportamiento no refleja cancelaciones de inversión”, precisó la dependencia. El ajuste neto fue marginal frente a los flujos positivos acumulados en el resto del año, lo que permitió cerrar 2025 con un máximo histórico en captación de capital extranjero