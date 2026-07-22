Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles se mantendrán las condiciones de inestabilidad en gran parte del país debido a la combinación del monzón mexicano sobre el noroeste, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el avance de la onda tropical número 20 por el sureste del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones favorecerán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones con chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en regiones del oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. En algunos estados del noroeste y occidente también existe posible caída de granizo.

Llega el diluvio del año con más de 40 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 60 km/h gcuellar

Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, la costa del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Además, este miércoles comenzará una nueva onda de calor en zonas del noreste y centro de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur, así como en el oeste y sur de Sonora.

¿Cómo estará el clima mañana?

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, junto con canales de baja presión, vaguadas y circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, mantenga el potencial de lluvias fuertes y muy fuertes con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

En estados del noroeste y occidente también podrían registrarse granizadas.

En contraste, las temperaturas seguirán aumentando en gran parte del país, con ambiente muy caluroso e incluso extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Asimismo, se espera que el jueves la onda tropical número 20 sea absorbida por una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano.

Hacia el sábado, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, lo que incrementará nuevamente la probabilidad de lluvias en esa región.

Estados bajo alerta por lluvias intensas

Se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en:

Jalisco (occidente y sur).

Colima.

Michoacán (zona costera).

Guerrero (suroeste).

También se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora (este).

Chihuahua (oeste y suroeste).

Durango (oeste y suroeste).

Sinaloa (este y sur).

Nayarit (norte).

Chiapas (sur).

Además, habrá intervalos de chubascos en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco registrarán lluvias aisladas.

Vientos y oleaje

El pronóstico también contempla rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Puebla y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Por otro lado, se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas, además de vientos del sur con esa intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En Sonora, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán se prevén rachas de entre 30 y 50 km/h, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que tanto las lluvias como los vientos podrían ocasionar afectaciones en distintas regiones del país.