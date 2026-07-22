MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos.

La Fundación Carlos Slim Helú abrió una nueva capacitación gratuita enfocada en electrónica analógica, una de las áreas con demanda en distintos sectores tecnológicos e industriales.

El curso está disponible a través de la plataforma Capacítate para el Empleo y permite que cualquier persona se inscriba sin costo para aprender desde cero sobre el diseño y análisis de circuitos electrónicos.

La capacitación está dirigida al público en general y no requiere experiencia previa.

Al concluir el curso, los participantes reciben un certificado que acredita los conocimientos adquiridos, el cual puede fortalecer su perfil profesional para la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos propios.

¿De qué trata el curso de la Fundación de Carlos Slim?

El curso Fundamentos de electrónica analógica busca enseñar las bases para comprender el funcionamiento de los componentes que integran los circuitos electrónicos y sus aplicaciones en diferentes industrias.

La Fundación Carlos Slim Helú abrió una nueva capacitación gratuita enfocada en electrónica analógica.

Durante la capacitación, los participantes aprenderán a:

Implementar técnicas de análisis para identificar corrientes y voltajes en circuitos eléctricos.

Utilizar instrumentos de medición como el multímetro y el osciloscopio.

Evaluar el comportamiento de elementos pasivos en circuitos de corriente alterna.

Construir circuitos electrónicos con resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transformadores y transistores.

Analizar sistemas electrónicos complejos mediante su división en bloques funcionales.

Cómo está organizado el programa de capacitación

El contenido del curso se desarrolla en cuatro niveles, integrados por distintas lecciones que incluyen infografías, videos explicativos y actividades prácticas para facilitar el aprendizaje.

De acuerdo con la información de la Fundación Carlos Slim Helú, el programa fue diseñado para que los participantes avancen de manera gradual, incluso si nunca antes han estudiado electrónica.

La iniciativa forma parte de la oferta educativa digital de la fundación, que ofrece cursos en línea gratuitos orientados al desarrollo de habilidades técnicas y operativas.