La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer los detalles sobre la forma en que se realizará el Servicio Militar Nacional en 2026, así como la cartilla militar que deberán tramitar los ciudadanos. Además, los varones de entre 30 y 39 años que no regularizaron su situación como remisos deberán realizar el trámite correspondiente para cumplir con esta obligación.

Con el inicio de las jornadas de registro de agosto de 2026, volvió a surgir la duda sobre quiénes están obligados a inscribirse y qué ocurre con las personas que dejaron pasar varios años sin obtener la cartilla.

Regresa el Servicio Militar Obligatorio: los varones de entre 30 y 39 años también deberán integrar el Ejército Nacional

¿Quiénes son remisos en México?

La legislación establece que todos los hombres mexicanos en edad militar deben registrarse para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional. Esta obligación no solo alcanza a quienes cumplen 18 años, sino también a los llamados remisos.

Se considera remiso al ciudadano que no realizó su inscripción cuando le correspondía y que posteriormente busca regularizar su situación. Por ese motivo, hombres que ya superaron los 30 años aún pueden presentarse a realizar el trámite, ya que la falta de registro no elimina la obligación administrativa de obtener la cartilla.

¿Inscribirse significa hacer el servicio militar?

Una de las consultas más frecuentes es si quienes realizan el trámite deberán asistir obligatoriamente a actividades militares o jornadas de adiestramiento. La respuesta es que la inscripción es obligatoria, pero la realización del adiestramiento depende del resultado del tradicional sorteo del Servicio Militar Nacional, que determina la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con este requisito.

Así funciona el proceso una vez completado el registro:

Bola Blanca (Servicio Encuadrado): el ciudadano deberá asistir a las actividades de instrucción militar y física organizadas por las autoridades correspondientes.

Bola Negra (A Disponibilidad): el ciudadano queda registrado administrativamente y no realiza el adiestramiento de forma regular, salvo que exista alguna situación excepcional prevista por la legislación.

Puntos importantes sobre el Servicio Militar Nacional en 2026

Para evitar confusiones durante el proceso de inscripción, la Sedena recuerda algunos aspectos fundamentales: