Mujeres con Bienestar octubre 2025: quiénes recibirán su último pago y quiénes pasan a Pensión Mujeres Bienestar. Fuente: Shutterstock.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es, según cifras oficiales, el programa social con mayor cobertura en México: más de 14 millones de personas mayores de 65 años reciben este apoyo de forma bimestral.

En 2026, el monto llegó a $6,400 pesos cada dos meses, equivalentes a $3,200 pesos mensuales, tras un incremento de $200 pesos respecto al año anterior.

Quiénes pueden acceder y qué monto reciben

El apoyo es universal, ya que el programa quedó elevado a rango constitucional mediante una reforma al artículo 4°.

El Gobierno entregará pensión de por vida de 3,200 pesos por mes a quienes logren reunir estos cinco requisitos. Secretaría del Bienestar

Esto significa que no depende de la condición socioeconómica o laboral de la persona: pueden acceder todas las personas de 65 años o más que residan en México y sean ciudadanas mexicanas por nacimiento o naturalización. Además, quienes ya reciben una pensión del IMSS, ISSSTE u otra institución también pueden sumar este beneficio, ya que ambos apoyos son compatibles.

El monto se mantiene fijo durante todo el año en $6,400 pesos bimestrales ($3,200 mensuales), y está exento del pago del Impuesto Sobre Renta , por lo que no debe declararse ante el SAT.

Los cinco requisitos para tramitarla

Para inscribirse en el programa, la Secretaría de Bienestar solicita reunir estos cinco documentos:

CURP (Clave Única de Registro de Población) Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional Acta de nacimiento Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad Número telefónico de contacto

El registro se realiza durante las Jornadas de Registro organizadas por los Servidores de la Nación, aunque también existe la opción de hacer un pre-registro en el portal programasparaelbienestar.gob.mx.

Una vez aprobado el trámite, no es necesario renovar el registro cada año: los depósitos continúan de forma automática.

El pago llega principalmente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, aunque quienes no cuenten con ella pueden cobrar de forma directa en las sucursales presentando identificación oficial.

Además, quienes por motivos de salud no puedan realizar el trámite o cobrar personalmente, pueden designar a una persona auxiliar —familiar directo o de confianza— registrada ante los Servidores de la Nación, con la posibilidad de modificar esa designación en cualquier momento.