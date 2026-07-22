Aunque la mayoría de las personas desecha los restos del café después de prepararlo, estos pueden convertirse en un aliado clave para la limpieza del refrigerador. Se trata de un método sencillo y económico que sirve para quitar los malos olores de los alimentos almacenados.

Colocar un recipiente abierto con café usado es un truco casero que muchas personas utilizan para ayudar a disminuir los malos olores, al mismo tiempo que le dan un nuevo uso a un residuo cotidiano. Se trata de una alternativa sencilla, económica y sustentable que complementa la limpieza habitual del refrigerador.

Poner un frasco de café usado en el refrigerador: por qué funciona y para qué sirve

Conoce sus beneficios completos y suma esta acción a la limpieza diaria. De esta manera, te asegurarás de tener un electrodoméstico seguro e higiénico.

¿Por qué el café usado ayuda a quitar los olores de la heladera?

Los restos de café poseen una textura porosa que puede captar parte de los compuestos responsables de los olores que están en el interior de la heladera. Además, su aroma característico contribuye a disimular otros olores más intensos.

Su efectividad dependerá de factores como la cantidad utilizada, el estado del café y la intensidad de los olores que haya dentro del electrodoméstico.

Este método casero resulta una opción práctica porque permite reutilizar un producto que normalmente termina en la basura y evita la compra de neutralizadores comerciales. Sin embargo, debe considerarse un complemento del mantenimiento habitual, ya que no reemplaza una limpieza profunda.

Cómo funciona el truco casero del café usado

Para aplicar este truco de forma segura, lo primero es dejar secar los restos de café. Si permanecen húmedos, pueden favorecer la aparición de moho.

Una vez secos, se recomienda:

Colocar entre dos y cuatro cucharadas de café usado en un frasco o recipiente limpio y sin tapa.

Ubicar el recipiente sobre un estante estable dentro de la heladera.

Cambiar el café cuando pierda su aroma o vuelva a humedecerse.

Mantener el recipiente abierto es fundamental para que el café pueda entrar en contacto con el aire y absorber parte de los compuestos que generan los malos olores.

El mejor complemento para mantener la heladera limpia

Si bien el café puede ayudar a mejorar el ambiente dentro de la heladera, no elimina el origen de los malos olores. Por eso, antes de recurrir a este método, es importante:

Revisar el estado de los alimentos Retirar aquellos que estén vencidos o en mal estado Limpiar cualquier derrame

También conviene higienizar periódicamente los estantes, cajones y burletes de goma, además de ventilar el interior cuando sea posible. Combinado con estos cuidados, el producto puede convertirse en una alternativa práctica para mantener el refrigerador con un olor más agradable durante más tiempo.