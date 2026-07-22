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El Gobierno de Baja California abrirá del 27 al 31 de julio el registro para el programa Tarjeta Violeta, dirigido a mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado y tengan personas que dependan económicamente de ellas.

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Este programa entrega un apoyo bimestral de 2,600 pesos con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos de mujeres jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las autoridades estatales, el recurso puede destinarse a cubrir gastos personales, necesidades básicas y apoyar el desarrollo académico de sus hijas e hijos.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos para realizar su registro:

  • Ser madre jefa de familia, soltera, divorciada o viuda.
  • Tener entre 18 y 59 años.
  • Presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o alguno de los documentos emitidos por la COMAR o el INM señalados por las autoridades.
  • Contar con CURP actualizada.
  • Tener un ingreso mensual menor a 15 mil pesos.
  • Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • Entregar el acta de nacimiento de cada uno de sus dependientes económicos.
  • Presentar comprobantes de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años.
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Dónde y cuándo será el registro

El registro estará disponible únicamente del 27 al 31 de julio en módulos ubicados en Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín, Rosarito, Tecate, San Felipe y en el CIB Camalú.

Las interesadas deberán cumplir con ciertos requisitos para realizar su registro.
Las interesadas deberán cumplir con ciertos requisitos para realizar su registro.Fuente: ShutterstockShutterstock AI Generator

Además del apoyo económico, las beneficiarias de Tarjeta Violeta también podrán acceder a otros beneficios. Entre ellos se encuentra la posibilidad de estudiar la preparatoria de forma gratuita a través de Cobach, en un programa con duración de tres años que se imparte los sábados y domingos, disponible en Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.

Las interesadas en este beneficio educativo podrán realizar su registro hasta el 31 de julio mediante el sitio habilitado por las autoridades.