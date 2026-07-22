Hasta el 31 de julio, el Gobierno abrirá un registro para mujeres que quieran recibir apoyo de 2,600 pesos extra.

El Gobierno de Baja California abrirá del 27 al 31 de julio el registro para el programa Tarjeta Violeta, dirigido a mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado y tengan personas que dependan económicamente de ellas.

Este programa entrega un apoyo bimestral de 2,600 pesos con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos de mujeres jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las autoridades estatales, el recurso puede destinarse a cubrir gastos personales, necesidades básicas y apoyar el desarrollo académico de sus hijas e hijos.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos para realizar su registro:

Ser madre jefa de familia, soltera, divorciada o viuda.

Tener entre 18 y 59 años.

Presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o alguno de los documentos emitidos por la COMAR o el INM señalados por las autoridades.

Contar con CURP actualizada.

Tener un ingreso mensual menor a 15 mil pesos.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Entregar el acta de nacimiento de cada uno de sus dependientes económicos.

Presentar comprobantes de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años.

Dónde y cuándo será el registro

El registro estará disponible únicamente del 27 al 31 de julio en módulos ubicados en Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín, Rosarito, Tecate, San Felipe y en el CIB Camalú .

Las interesadas deberán cumplir con ciertos requisitos para realizar su registro. Fuente: Shutterstock Shutterstock AI Generator

Además del apoyo económico, las beneficiarias de Tarjeta Violeta también podrán acceder a otros beneficios. Entre ellos se encuentra la posibilidad de estudiar la preparatoria de forma gratuita a través de Cobach, en un programa con duración de tres años que se imparte los sábados y domingos, disponible en Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.

Las interesadas en este beneficio educativo podrán realizar su registro hasta el 31 de julio mediante el sitio habilitado por las autoridades.