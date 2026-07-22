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El Gobierno de Baja California abrirá del 27 al 31 de julio el registro para el programa Tarjeta Violeta, dirigido a mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado y tengan personas que dependan económicamente de ellas.
Este programa entrega un apoyo bimestral de 2,600 pesos con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos de mujeres jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con las autoridades estatales, el recurso puede destinarse a cubrir gastos personales, necesidades básicas y apoyar el desarrollo académico de sus hijas e hijos.
Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta
Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos para realizar su registro:
- Ser madre jefa de familia, soltera, divorciada o viuda.
- Tener entre 18 y 59 años.
- Presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o alguno de los documentos emitidos por la COMAR o el INM señalados por las autoridades.
- Contar con CURP actualizada.
- Tener un ingreso mensual menor a 15 mil pesos.
- Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
- Entregar el acta de nacimiento de cada uno de sus dependientes económicos.
- Presentar comprobantes de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años.
Dónde y cuándo será el registro
El registro estará disponible únicamente del 27 al 31 de julio en módulos ubicados en Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín, Rosarito, Tecate, San Felipe y en el CIB Camalú.
Además del apoyo económico, las beneficiarias de Tarjeta Violeta también podrán acceder a otros beneficios. Entre ellos se encuentra la posibilidad de estudiar la preparatoria de forma gratuita a través de Cobach, en un programa con duración de tres años que se imparte los sábados y domingos, disponible en Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.
Las interesadas en este beneficio educativo podrán realizar su registro hasta el 31 de julio mediante el sitio habilitado por las autoridades.