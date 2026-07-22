Contrario al efecto esperado por el registro celular, AT&T México reportó resultados positivos al segundo trimestre del 2026. Si bien sufrió una disminución de clientes, por segundo trimestre consecutivo, por el proceso de vinculación de líneas, tuvo un incremento de 20.7% año contra año en la base de suscriptores en el segmento de pospago.

Los ingresos totales de la compañía de la segunda compañía de telecomunicaciones más grande de México ascendieron a u$s 1,224 millones, lo que representa un crecimiento de 16.1% año contra año.

El EBITDA también reportó crecimiento anual de 12.9%, con un valor de u$s 227 millones. Mientras muchas empresas mexicanas se vieron afectadas por el tipo de cambio, la empresa estadounidense se favoreció por este factor.

Sin embargo, los ingresos operativos fueron de u$s 38 millones de dólares, 8 millones menos año contra año.

“Los resultados del segundo trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia: fortalecer la red, cuidar la relación con nuestros clientes y mantener el foco en iniciativas que impulsan el crecimiento rentable. En el contexto del torneo global de futbol, nuestro despliegue de 5G en estadios sede y zonas de Fan Fest nos permitió ofrecer a nuestros clientes una gran experiencia y a la vez construir infraestructura duradera más allá de este torneo”, comentó Mónica Aspe, directora general de AT&T México en un comunicado.

La directiva adelantó que de cara a la segunda mitad del año, seguirán enfocados en completar exitosamente el proceso de vinculación de líneas móviles.