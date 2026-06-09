La renta de vivienda podría convertirse en una de las principales formas de habitación en la Ciudad de México durante las próximas décadas, al pasar de representar 16.4% de los hogares actualmente a hasta 50% en 2040, impulsada por el aumento en el valor de los inmuebles, las condiciones de financiamiento hipotecario y una mayor movilidad entre las nuevas generaciones, de acuerdo con proyecciones de Círculo de Crédito.

La empresa especializada en información crediticia señaló que el mercado de rentas se perfila como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector inmobiliario mexicano, en un contexto en el que cada vez más personas optan por arrendar una vivienda en lugar de comprarla.

Según la compañía, la renta está dejando de ser una solución temporal para convertirse en una alternativa habitacional de largo plazo para millones de personas, impulsada por factores económicos y demográficos que han dificultado el acceso a la vivienda propia.

La renta gana espacio frente a la vivienda propia

Detrás de esta transformación se encuentran factores como el incremento en el valor de los inmuebles, las condiciones de financiamiento hipotecario y una creciente preferencia por la movilidad entre las nuevas generaciones.

No obstante, la firma advirtió que, pese a representar uno de los compromisos financieros más importantes para los hogares, el pago de la renta continúa sin generar información útil para el sistema financiero.

“Hace 30 años, para solicitar un crédito te pedían fotos, garantías, avales y fiadores. Hoy estamos viendo algo muy parecido en el mercado de rentas. El reto es reducir esa asimetría de información para que las operaciones fluyan con mayor velocidad y con menor riesgo entre el dueño de la vivienda y quien la va a ocupar”, dijo Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito.

La falta de información afecta tanto a propietarios como a inquilinos. Para quienes rentan un inmueble, incrementa la incertidumbre sobre el perfil y comportamiento de pago de los posibles arrendatarios. Para quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones, representa una oportunidad perdida para fortalecer su historial crediticio.

Buscan que el pago de renta cuente para el historial crediticio

La firma destacó que actualmente las personas destinan entre 20% y 40% de sus ingresos al pago de vivienda, pero ese esfuerzo financiero no se refleja en sus expedientes crediticios.

Ante este escenario, Círculo de Crédito impulsa una propuesta para profesionalizar y formalizar el mercado de rentas mediante la incorporación de información sobre el comportamiento de pago de los arrendatarios.

“La gente puede dejar de pagar tarjetas de crédito o algunos servicios, pero difícilmente deja de pagar su renta. Si ese comportamiento se convierte en información estructurada, puede abrir nuevas oportunidades de inclusión financiera, facilitar el acceso al crédito y ayudar a que más personas construyan un mejor futuro financiero”, agregó Ruiz Palmieri.

La empresa considera que transformar el pago de la renta en información crediticia permitiría reducir la asimetría de información entre propietarios e inquilinos, además de facilitar la toma de decisiones dentro del mercado inmobiliario.

Reconocen innovación en el sector PropTech

En este contexto, Círculo de Crédito fue reconocida como la Empresa más Innovadora durante PropTech Latam Summit Week 2026, distinción que destacó su contribución al fortalecimiento de la confianza y la toma de decisiones dentro del ecosistema inmobiliario mediante el uso de información y tecnología.

De acuerdo con la compañía, contar con datos más robustos sobre el comportamiento de pago de los arrendatarios podría facilitar operaciones más seguras, eficientes y transparentes, además de ampliar las oportunidades de financiamiento para millones de personas que hoy no pueden reflejar ese historial financiero.

“Queremos que la renta también pueda trabajar a favor de las personas. Cuando ese comportamiento de pago se transforma en información, se generan nuevas oportunidades para acceder a mejores condiciones de financiamiento, fortalecer la inclusión financiera y elevar la calidad de vida de millones de mexicanos”, concluyó Ruiz Palmieri.