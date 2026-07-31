Pasillos de un Walmart | Facebook Walmart de México y Centroamérica.

En esta noticia Desde despensa a juguetes, papelería y tecnología

Actualmente, Walmart de México cuenta con más de 40 marcas propias que están presentes en categorías esenciales, de consumo cotidiano y bienes duraderos. Al cierre de 2025, las marcas propias representaron aproximadamente el 17% de las ventas totales de la cadena de supermercados que incluye Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express, Walmart y Sam’s Club.

Las marcas propias se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento para la compañía de retail, dijo a El Cronista, Javier Andrade, vicepresidente de compras para Walmart México y Centroamérica.

“Nos permiten fortalecer nuestra propuesta de valor al ofrecer productos exclusivos, de calidad y a precios bajos todos los días, además de brindar una experiencia consistente tanto en nuestras tiendas como en nuestros canales digitales”, aseguró el directivo.

Javier Andrade, vicepresidente de compras para Walmart México y Centroamérica | Cortesía

Andrade compartió que planean acelerar la penetración de las marcas propias, con el objetivo de alcanzar aproximadamente el 25% de penetración en los próximos 5 años.

Las marcas propias han cobrado mayor relevancia entre los consumidores, aseguró Andrade. “En los últimos tres años, su participación dentro de Walmart de México ha aumentado en más de 300 puntos base, lo que confirma la creciente confianza de los clientes en esta propuesta de valor”, dijo.

Esto ocurre en un contexto donde, explicó, los hábitos de consumo han evolucionado y hoy los clientes buscan cada vez más productos que les ofrezcan la mejor ecuación de calidad, precio y confianza. Andrade asegura que constantemente Walmart analiza esas necesidades para desarrollar propuestas relevantes en marcas propias que cuentan con una identidad de marca consistente y empaques que facilitan su identificación en el punto de venta.

“Detrás de cada producto existe un riguroso proceso de desarrollo y aseguramiento de calidad, con auditorías, certificaciones, análisis de laboratorio y pruebas con consumidores. Este compromiso nos permite ofrecer productos confiables, seguros y relevantes, fortaleciendo la confianza y la preferencia de nuestros clientes”, detalló.

Andrade destacó que gracias a la escala global de la compañía aprovechan los aprendizajes y las capacidades de desarrollo de productos para ofrecer propuestas innovadoras, con la calidad y precios accesibles.

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Desde despensa a juguetes, papelería y tecnología

Históricamente, las marcas propias han tenido una mayor penetración en categorías de despensa y alimentos, donde los clientes reconocen una ecuación balanceada entre calidad y precio.

“Hoy estamos viendo una evolución importante. Conforme los clientes conocen y confían en nuestras marcas, también las eligen en categorías de mercancías generales, como papelería, tecnología y otros bienes duraderos, donde pueden obtener un ahorro significativo sin sacrificar calidad”, ahondó Andrade.

Un ejemplo de ello es la temporada de Back to School, donde todos los formatos de Walmart ofrecen soluciones con marcas propias como Pen+Gear en papelería y Atvio en tecnología. “Esto nos permite ofrecer una propuesta de valor sólida, con opciones para distintos presupuestos y necesidades de compra durante los momentos más importantes del año”, sostuvo.

Asimismo, una de las categorías relevantes para la temporada de fin de año es la de juguetería, la cual mantiene un desempeño sólido, impulsado por segmentos como vehículos, muñecas, preescolar y bicicletas. Entre sus productos más representativos destacan la muñeca Brittany y el auto básico Adventure Force que compiten en calidad con grandes marcas como Mattel.

Para responder a las necesidades y gustos de los consumidores actuales, las marcas propias de Walmart han tenido que evolucionar. Andrade compartió que como parte de esta evolución, en 2025 la empresa renovó la imagen de categorías como vehículos, figuras de acción, muñecas y juguetes de preescolar, reforzando una propuesta más moderna, atractiva y alineada con las preferencias actuales de las familias mexicanas.