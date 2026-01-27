Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, enfrenta una creciente presión competitiva en EE.UU., donde sus principales rivales como Campbell’s Company, Lewis Brothers Bakeries y Aunt Millie’s Bakery han ganado participación de mercado en los últimos meses, desplazando a la mexicana en categorías estratégicas.

Durante noviembre y diciembre, las ventas de Bimbo en EE.UU. cayeron cerca de 0.2% a tasa anual, en promedio durante noviembre y diciembre, lastradas principalmente por una caída en las ventas del canal grocery, que representa la mayor participación dentro de las ventas monitoreadas por NielsenIQ.

No obstante, los datos mostraron una pérdida de participación en categorías como pan empacado, panadería empacada y bagels.

Un análisis de Barclays muestra que Bimbo ha cedido terreno principalmente frente a Campbell’s Company, Lewis Brothers Bakeries y Aunt Millie’s Bakery, que han capturado una proporción significativa del cambio de marca acumulado en el año. Al mismo tiempo, Flowers Foods y las marcas propias (private label) absorbieron una parte relevante de las ventas que han rotado entre competidores, consolidando su posicionamiento en el anaquel.

En panadería empacada, el patrón se repite. Bimbo perdió principalmente ventas frente a Lewis Brothers Bakeries, King Hawaiian Bakery y Schmidt Baking Company, ambas privadas, no cubiertas, que representaron 27%, 25% y 15% del cambio de marca acumulado en el año, respectivamente.

El documento muestra que Bimbo se deterioró principalmente en el segmento de bagels, donde la compañía registró una caída cercana a 194 puntos base en participación de mercado en diciembre frente al año previo, reflejando un desempeño por debajo del promedio de la categoría.

Estos elementos, sumados a las señales de enfriamiento en el consumo se combinaron para presionar la penetración de pan empacado de Bimbo en EE.UU. que registró un descenso a 40% en diciembre, esto representó una contracción de 50 puntos base comparado con el año previo; en tanto que el gasto promedio por visita se ubicó por debajo del promedio anual. En panadería empacada, la penetración también retrocedió a 63%.

El segmento de snacks no mostró cambios significativos; Bimbo registró una pérdida en ventas frente a marcas propias y Flowers Foods, que han capturado una porción relevante del gasto de los consumidores en la categoría.

Por ahora, el mercado se encuentra a la espera del reporte financiero de Bimbo al cierre del cuarto trimestre de 2025. Analistas de Barclays se mantienen optimistas y esperan que el precio de las acciones de la compañía del ‘Osito’ escalen hasta 17% en los próximos 12 meses para alcanzar un nivel de 72 pesos por acción en la Bolsa Mexicana de Valores.