En un entorno financiero cada vez más complejo y globalizado, pocos ejecutivos logran orquestar transacciones multimillonarias que generan valor inmediato y transforman industrias enteras. Pablo Bolaños-Cacho Prida, líder financiero español y mexicano, ha levantado cientos de millones de dólares en capital a lo largo de su carrera, consolidándose como referente en finanzas corporativas, mercados de deuda y administración estratégica en Latinoamérica. Su enfoque combina rigor técnico con visión innovadora, impulsando el crecimiento de gigantes como Grupo Bimbo y Bio Pappel, y hoy ofrece servicios de CFO fraccional a compañías en expansión. En Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo con una capitalización aproximada de 20,000 millones de dólares, Bolaños-Cacho fue Gerente Global de Finanzas Corporativas y Relaciones Bancarias en 2024. Lideró el lanzamiento de un programa de papel comercial por miles de millones de pesos, reduciendo costos de deuda y diversificando la base de inversionistas. Cerró cientos de millones de dólares en créditos bilaterales con JP Morgan, HSBC y BNP Paribas, fortaleciendo la liquidez y eficiencia financiera global. Apoyó también la expansión del programa de CEBURES (Certificados Bursátiles), realizando trabajo analítico y procesos de ejecución que incrementaron la capacidad de emisión autorizada y reforzaron el acceso a los mercados locales de deuda pública. En Bio Pappel, uno de los mayores productores de papel y empaques de Norteamérica, fue Gerente de Planeación Financiera entre 2020 y 2023. Co-lideró el refinanciamiento de cientos de millones de dólares mediante un sindicato de bancos líderes, estructurando tranches multidivisa y convirtiendo tasas flotantes a fijas mediante acuerdos de hedging. Esta operación optimizó el costo de capital y respaldó expansiones clave, incluyendo la adquisición transfronteriza de Midwest Paper Group en Wisconsin, EUA, en 2022. Desarrolló el modelo financiero completo, incluyendo valoración y análisis DCF, asegurando una integración exitosa que incrementó ingresos de manera sustancial. Además, lideró —con el apoyo coordinado del equipo financiero y legal— las negociaciones que lograron covenants más favorables, reduciendo el ratio de cobertura de colateral y otorgando mayor flexibilidad a la empresa. Este esfuerzo colectivo, en el que Pablo fue el principal impulsor y responsable estratégico, permitió elevar la calificación crediticia corporativa de AA en 2020 a AAA en 2023, fortaleciendo significativamente la posición financiera y el acceso a mercados de capital más competitivos. Como encargado de Relaciones con Inversionistas de Enverlis —vehículo de los accionistas controladores para el deslistado de Bio Pappel—, aplicó mejores prácticas clave: comunicación proactiva y multicanal con minoritarios (prensa especializada, correos personalizados y sesiones Q&A), gestión disciplinada de expectativas para minimizar oposición, y coordinación con asesores legales, financieros y reguladores (CNBV y BMV) para alinear mensajes y cumplir requisitos. Estas prácticas facilitaron la captación del capital flotante objetivo y un cierre ordenado, dejando una percepción positiva en el mercado. Hoy, como financiero profesional independiente, Bolaños-Cacho asesora empresas en crecimiento con levantamiento de capital, estrategias de deuda y modelos financieros. Su trayectoria refleja no solo habilidades técnicas superiores, sino contribuciones originales de gran significancia en mercados emergentes, colocándolo entre la élite global de profesionales financieros.