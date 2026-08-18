En esta noticia Así será la conversión fintech de Western Union

El corredor de remesas más grande del planeta está entre Estados Unidos y México. El dinero proveniente de Estados Unidos representa el 90% del total de remesas que ingresan al país, asegura Pedro Alegría, director de Western Union en México. Sin embargo, pese a que el país ya es la “joya de la corona” para la empresa estadounidense, busca crecer su posicionamiento y relevancia entre los usuarios con una estrategia beyond remittances (más allá de las remesas). Busca diversificación ante la dependencia del efectivo e incursionar en los terrenos fintech.

México no sólo es el principal receptor de remesas desde Estados Unidos, sino que también desde el país se envía dinero al extranjero a través de Western Union, principalmente hacia Estados Unidos y Colombia, que concentran más del 80% de los envíos.

En este contexto, Pedro Alegría asumió recientemente la dirección de Western Union México con la encomienda de transformar la empresa de un modelo tradicional de remesas a una plataforma integral de servicios financieros que incluye una wallet digital donde, además de recibir dinero, los clientes podrán acceder a crédito y realizar pagos.

En entrevista con El Cronista, Alegría contó que en México, como en otras partes del mundo, Western Union busca desarrollar una estrategia omnicanal o phygital (el término más usado en Estados Unidos, según el directivo).

“Lo que queremos es que Western Union lidere la convergencia entre productos físicos tradicionales y productos digitales... El abanico de productos sigue estando muy acotado a un tema solamente de remesas (...) Internamente esta estrategia la llamamos ‘beyond remittances’”, recalcó.

Pedro Alegría, director general de Western Union México | Cortesía ArnulfoRosas

Para Alegría, el momento de hacerlo en el país es el adecuado, pues aunque el 96.5% tiene celular y más del 80% internet, existe un 39% de exclusión financiera. La digitalización busca acortar esa brecha.

Hace una década, el 90% se cobraba en efectivo en ventanilla; hoy, el 50% llega directo a depósitos/cuentas bancarias o wallets, dijo el directivo experto en temas financieros, pues ha hecho carrera en Banco Azteca, Fundación Dondé y Broxel.

En sus esfuerzos por digitalizar las remesas, Western Union tiene una app propia con “varios millones de usuarios” que nació en 2016 y que comenzó a ser transaccional en 2018 (Alegría no reveló el número exacto por cuestiones de confidencialidad). Además, se ha aliado con fintech como Ualá o Mercado Pago.

En medio de este impulso por lo digital, el directivo aseguró que la red de más de 44,000 puntos físicos no se reducirá; al contrario, se conectará y complementará con el canal digital para ofrecer un esquema omnicanal.

“Nuestra red de agentes es uno de nuestros principales activos y utilizar esta red para poder soportar un canal digital es lo que creemos que va a hacer la más grande sinergia. No solamente todo físico, no solamente todo digital, sino la conjunción de ambos”, detalló.

Así será la conversión fintech de Western Union

A pesar de su liderazgo, la oferta de producto en México se había mantenido acotada casi exclusivamente al cobro/envío de remesas tradicionales. “Yo te podría decir que México es de los países que están con una oferta un poco más limitada que el resto”, confesó Alegría.

Pero esto está cambiando. Incluso la adquisición global de Intermex por parte de Western Union (cuyo centro operativo está en Puebla) reforzará la capacidad del negocio en México y Centroamérica.

Alegría explicó que ya se está desarrollando la app con una wallet nativa, conectada a SPEI, en la que los usuarios podrán realizar pagos de servicios, hacer recargas de tiempo aire y solicitar préstamos, oferta que se complementará con una tarjeta física de cobertura global.

Dado que 15 millones de mexicanos dependen de las remesas (1 de cada 9 hogares), los ingresos por remesas se podrán usar en el scoring crediticio para otorgar préstamos a personas no bancarizadas o sin buró de crédito tradicional.

“Si tú no estás en buró de crédito o no tienes ingresos formales y tu principal fuente de ingresos son tus remesas, ¿por qué no deberían de servirte estas remesas como un comprobante de ingresos para que pueda determinarte una capacidad de pago para que puedas acceder a créditos?”, ahondó Alegría.

Todo esto estará respaldado por una institución financiera regulada en México para enviar/recibir remesas sin costos de intermediarios y transaccionar las 24 horas.

“A diferencia de otros productos de tecnología financiera, nos enorgullece mucho poder sacar un producto de tecnología financiera respaldado por una marca como esta (...). Ofrecerle a la gente los beneficios de los productos digitales, pero también con la seguridad que ofrece una marca tan consolidada”, aseguró el directivo.

El proyecto tendrá pruebas internas entre friends & family durante el año en curso y el lanzamiento oficial al público masivo se prevé para el primer trimestre del próximo año, adelantó Alegría.

Alegría finalizó que su principal meta u objetivo no es una meta agresiva de crecimiento de volumen o ganar usuarios masivamente, sino transformar la calidad de la relación con los usuarios que ya tienen. Aclaró que esperan un crecimiento orgánico natural al lanzar una propuesta diferenciada.