Se aproxima un diluvio de agua helada este martes 18: tormentas con lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento impactarán en Oaxaca, Sonora y Chihuahua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este martes 18 de agosto de 2026, con lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México. El organismo prevé lluvias puntuales intensas en Oaxaca y precipitaciones fuertes a muy fuertes en Sonora y Chihuahua.

En Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el este del estado. Sonora tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el este, mientras que Chihuahua registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el suroeste.

El pronóstico también contempla descargas eléctricas y posibles afectaciones por las lluvias, entre ellas incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

Se aproxima un diluvio de agua helada este martes 18. Conagua

¿Qué pasará con el viento en Oaxaca, Sonora y Chihuahua?

Las condiciones de viento también serán relevantes durante la jornada. En Oaxaca, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. En Sonora habrá vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

Para Chihuahua, el SMN pronostica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. En la región de la Mesa del Norte, las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

El fenómeno meteorológico que provocará las lluvias

De acuerdo con el organismo oficial, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y la inestabilidad atmosférica favorecerán las lluvias en Sonora y Chihuahua.

Además, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios y altos y el desplazamiento de la onda tropical número 28 contribuirán a generar chubascos y lluvias fuertes en distintas zonas del territorio nacional. El SMN también señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse de caída de granizo.

Aunque el título apunta a un escenario de “agua helada”, el pronóstico oficial no señala lluvias de agua helada en Oaxaca, Sonora o Chihuahua. De hecho, para este martes se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Sonora y Chihuahua, mientras Oaxaca tendrá máximas de entre 35 y 40 °C.