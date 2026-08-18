Las personas seleccionadas reciben un apoyo mensual de 9,582.47 pesos, seguro médico del IMSS y capacitación laboral durante un máximo de 12 meses.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene abierto uno de sus principales programas para jóvenes que buscan adquirir experiencia laboral y mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Se trata de Jóvenes Construyendo el Futuro, que en 2026 entrega una beca mensual de hasta 9,582.47 pesos.

El programa abrió un nuevo periodo de vinculaciones el 1 de agosto de 2026, correspondiente al cuarto del año. La convocatoria está focalizada en municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social , por lo que la disponibilidad de espacios depende de cada zona.

Las personas seleccionadas reciben un apoyo mensual de 9,582.47 pesos, seguro médico del IMSS y capacitación laboral durante un máximo de 12 meses. Fuente: EFE Isaac Esquivel

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El apoyo está dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo. El objetivo es que puedan capacitarse directamente en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones y adquirir experiencia para incorporarse posteriormente al mercado laboral.

Durante la capacitación, que puede extenderse hasta por 12 meses, las y los aprendices reciben una beca mensual de 9,582.47 pesos y cuentan con seguro médico del IMSS. Al finalizar, también obtienen una constancia que acredita las habilidades adquiridas durante su participación.

La cifra corresponde al salario mínimo mensual vigente para 2026 y representa el monto económico que reciben los jóvenes mientras realizan su capacitación. El Gobierno federal señaló que este apoyo busca facilitar el acceso al trabajo y fortalecer las capacidades de quienes todavía no cuentan con experiencia laboral.

Cuáles son los requisitos para ingresar al programa

Para participar es indispensable tener entre 18 y 29 años y no estar estudiando ni trabajando al momento de incorporarse. El registro se realiza a través de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes deben generar su folio y completar sus datos personales.

La plataforma solicita, entre otros datos, la CURP, correo electrónico, número telefónico y código postal. Además, la persona debe declarar bajo protesta de decir verdad que no estudia ni trabaja y que cumple con las condiciones establecidas por las reglas de operación del programa.

Una vez realizado el registro, el siguiente paso consiste en ingresar a la cuenta personal, consultar los centros de trabajo disponibles y elegir una opción de acuerdo con el plan de actividades. La disponibilidad no es igual para todo el país, ya que esta etapa fue focalizada en determinadas localidades.

Cómo postularse y cuándo comienza la capacitación

Las personas que ya están registradas pueden ingresar a la plataforma y consultar el mapa de focalización, donde aparece si su municipio está abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención establecida para este periodo. Después pueden revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo de su interés.

Una vez enviada la postulación, el aspirante debe ponerse en contacto con el centro de trabajo para agendar un primer encuentro. El establecimiento cuenta con cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.

Si la postulación es rechazada o no existe una respuesta dentro de ese plazo, el sistema libera nuevamente a la persona para que pueda buscar y solicitar otro espacio disponible. De esta manera, el programa permite que los aspirantes continúen buscando una alternativa de capacitación dentro de las vacantes habilitadas.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como meta atender a 500 mil jóvenes durante 2026. Hasta junio, el Gobierno federal había informado que 362 mil personas ya habían sido incorporadas, equivalente al 72% de la meta anual, mientras que el apoyo mensual se mantiene en 9,582 pesos junto con la cobertura del IMSS.