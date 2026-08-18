El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un escenario de lluvias fuertes e intensas en distintas regiones del país para el inicio de la semana, con actividad eléctrica, posible caída de granizo, viento y riesgo de inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 18 de agosto México tendrá un escenario de lluvias de distinta intensidad debido a la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de la onda tropical número 28. El pronóstico contempla precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Entre los estados bajo vigilancia se encuentran Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, aunque el nivel de intensidad varía según la región. Para este martes, Veracruz y Oaxaca tienen el mayor potencial de lluvia , mientras que Michoacán y Guerrero registran lluvias puntuales fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un escenario de lluvias fuertes e intensas en distintas regiones del país para el inicio de la semana, con actividad eléctrica, posible caída de granizo, viento y riesgo de inundaciones. SMN + Canva

Se aproxima un diluvio este martes 18 con lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento: estos serán los estados más afectados

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para este martes 18 se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y distintas zonas de Baja California Sur y Chiapas. Estas precipitaciones podrían generar condiciones complicadas en las regiones mencionadas.

En Michoacán se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte y el este del estado. La misma categoría alcanza a Guerrero, donde las zonas del sur y este podrían registrar precipitaciones de consideración.

El SMN también señaló que las precipitaciones intensas pueden presentarse junto con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en estados del centro y occidente del país. Por eso, el desarrollo de tormentas puede generar cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

Granizo, tormentas y fuertes ráfagas de viento

El pronóstico también contempla fuertes ráfagas de viento durante la jornada. En Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, se esperan vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

En Veracruz se prevén vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. Michoacán y Guerrero, por su parte, aparecen entre las zonas costeras donde también se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

El SMN advirtió que las rachas fuertes pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y granizo. Estas condiciones pueden complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Riesgo de inundaciones y deslaves por las lluvias

El organismo meteorológico recordó que las precipitaciones fuertes pueden provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe riesgo de deslaves en regiones susceptibles.

El escenario de lluvias continuará durante los días siguientes. Para el miércoles 19 de agosto, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, específicamente en distintas regiones de esos estados.