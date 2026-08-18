Poner papel aluminio en el interior de los cajones de la cocina es un truco casero que se recomienda para crear una barrera entre la superficie y la suciedad que puede acumularse con el uso cotidiano. La idea es cubrir la base del cajón con una lámina de papel aluminio y utilizarla como una protección removible.

El principal objetivo del truco es mantener más limpio el interior de los cajones. Al colocar una superficie sobre la base, las migas, restos y pequeñas manchas quedan sobre esa capa en lugar de hacerlo directamente sobre el material del cajón.

De esta manera, cuando el aluminio se ensucia, se puede retirar y reemplazar por una nueva lámina, evitando tener que limpiar directamente la superficie cada vez. El uso de materiales como revestimiento para facilitar la limpieza tiene aplicaciones similares en otras superficies de la cocina.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo. Generado con IA.

Cómo se utiliza el papel aluminio en los cajones

Para aplicar este truco, se coloca una lámina de papel aluminio que cubra la base del cajón. La superficie debe quedar acomodada para que el material funcione como una capa protectora y no interfiera con el cierre o el uso normal del cajón.

La ventaja buscada es principalmente práctica: si se derrama algo o se acumulan restos, la lámina puede retirarse. El papel aluminio se utiliza habitualmente como revestimiento de superficies y recipientes porque permite facilitar determinadas tareas de limpieza.

Por qué este truco ayuda a mantener los cajones más limpios

El papel aluminio funciona en este caso como una barrera física entre la suciedad y la superficie del cajón. Por eso, el beneficio que se busca no es que el aluminio limpie el interior, sino que reduzca el contacto directo de los restos con la base.

La misma lógica se utiliza con otros materiales destinados a revestir superficies. Reynolds, por ejemplo, recomienda utilizar papel de cocina como revestimiento de estantes y cajones para protegerlos de derrames y facilitar la limpieza.

Cuando la lámina ya está sucia, se retira y se coloca otra. Así, el mantenimiento puede resultar más sencillo que limpiar directamente toda la superficie del cajón.