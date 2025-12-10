VT Markets, bróker global de múltiples activos, analiza solicitar una licencia para operar en México como parte de su estrategia de expansión en América Latina, en un contexto de creciente participación de inversionistas minoristas en el mercado local.

En entrevista con El Cronista, Vanessa Lara, directora de desarrollo empresarial de la firma de origen australiano, señaló que el país “tiene potencial” y que la firma no descarta iniciar el proceso regulatorio ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“México y Latinoamérica han resultado ser una mina de oro, porque las personas tienen el dinero, pero no saben cómo invertirlo”, afirmó durante la apertura de las oficinas de la compañía en la Ciudad de México.

Credenciales de VT Markets

El interés de intermediarios internacionales por el mercado mexicano se da en un entorno de mayor digitalización de los servicios financieros y un aumento sostenido de las cuentas de inversión. No obstante, la percepción de riesgo entre los inversionistas sigue siendo uno de los principales factores de fricción, particularmente por el temor al fraude y la falta de protección jurídica.

En este sentido, Lara explicó que, aunque la firma aún no cuenta con autorización local, opera bajo la regulación de la Isla Mauricio, supervisada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC), conforme a la Ley de Valores (Securities Act) de 2005.

“Si VT Markets llega a quebrar, el dinero está seguro”, aseguró.

VT Markets fue fundada en 2015 en Australia y está presente en más de 160 países. En México inició operaciones en 2018. Su modelo de negocio está enfocado en instrumentos de corto plazo y de alta volatilidad, un segmento que suele atraer a inversionistas con mayor tolerancia al riesgo.

La propia compañía reconoce que se trata de un mercado “de corto plazo de alto riesgo”, por lo que la asesoría se ha convertido en un pilar central de su propuesta de valor.

Planes de crecimiento

En el mercado mexicano, 3 de cada 10 personas económicamente activas cuentan con al menos una cuenta de inversión en instituciones reguladas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), lo que ha fortalecido la profundidad del mercado y la competencia entre intermediarios locales y extranjeros.

Lara detalló que la base de clientes en México supera los 5,000 usuarios, frente a los 10 clientes con los que inició operaciones en el país, reflejando una trayectoria de crecimiento acelerado. Bajo este contexto, la ejecutiva reiteró que el objetivo estratégico de la firma es continuar expandiendo su presencia y consolidar su participación de mercado.

Respecto a la regulación local, la directiva indicó que la empresa espera avanzar hacia un esquema regulatorio mexicano; sin embargo, subrayó que, por ahora, “tenemos regulaciones y licencias globales para la seguridad de nuestros clientes”.