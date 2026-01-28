MEX3331. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 28/01/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que la ayuda humanitaria a Cuba "continúa" porque es una "decisión soberana" del país y una muestra de su "solidaridad", en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña. EFE/ José Méndez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa” porque es una “decisión soberana” del país y una muestra de su “solidaridad”, en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México “determinará” si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.

Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del Gobierno de EE. UU.

La gobernante mexicana respondió así a los nuevos cuestionamientos por el supuesto parón en el envío de petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia la isla caribeña, una información que fue reportada por Bloomberg y que Sheinbaum no confirmó ni desmintió.

Varios legisladores republicanos de Florida, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, advirtieron este martes de consecuencias para el Gobierno mexicano, incluyendo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

En este sentido Sheinbaum insistió en que es la empresa estatal la que determina “de acuerdo al contrato” suscrito cuando se realizan los envíos, aunque señaló que la ayuda humanitaria es “otra vía” para el suministro de crudo de México a Cuba.

La mandataria garantizó el envío de esa ayuda humanitaria, si bien no aclaró si en las siguientes entregas estará incluido el envío de petróleo.

México defendió su ayuda a Cuba y genera tensión geopolítica

No obstante, defendió esta ayuda como una “decisión soberana” del país y recordó que “recientemente” Estados Unidos envió suministros a la isla, así como otros países.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero.

A comienzos de enero, arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Fuente EFE .